Alors que le groupe professionnel a officiellement repris le chemin des terrains sous la houlette du nouvel entraîneur écossais Ian Cathro, une silhouette bien connue a fait son apparition ce vendredi. Zuriko Davitashvili a retrouvé l'entraînement avec l'ASSE, deux jours après la rentrée officielle de ses coéquipiers.

L'international géorgien traînait une blessure contractée en fin de saison, revenue à la suite des barrages éprouvants de la fin mai, l'ayant cruellement privé de sélection au début du mois de juin. Si sa présence sur les pelouses foréziennes redonne le sourire aux supporters pour la préparation physique, ce retour ressemble fort à une parenthèse enchantée avant les adieux.

ASSE : fin de saison retardée pour Zuriko Davitashvili

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Un avenir loin de l'ASSE et de la Ligue 2 ?

Pour rappel, l'AS Saint-Étienne a manqué le train de l'élite à la suite de son échec face à l'OGC Nice lors des barrages d'accession. Condamnée à disputer une nouvelle saison en Ligue 2, l'ASSE s'apprête à faire face aux dures réalités du marché des transferts. Élu meilleur joueur de Ligue 2 lors de la dernière cérémonie des Trophées UNFP, l'ailier de 25 ans dispose d'une bonne côte sur le marché européen.

Avec 16 buts inscrits toutes compétitions confondues lors de l'exercice précédent, le natif de Tiflis n'envisagerait pas de poursuivre sa carrière au deuxième échelon français. Le Géorgien suscite de vifs intérêts à l'étranger, notamment du côté de Besiktas. Le nouveau staff technique mené par Ian Cathro sait pertinemment qu'il devra sans doute composer son secteur offensif sans son maître à jouer d'ici la fin de l'été.

Mercato ASSE : Déception à venir pour Zuriko Davitashvili ?

Pour l'heure, l'international géorgien est toujours sous contrat avec l'ASSE. Reste à savoir si le board stéphanois ouvrira la porte à un départ de son meilleur buteur la saison dernière ou s'il restera sur les mêmes positions que l'été dernier. Le dossier de Zuriko Davitashvili devrait à nouveau faire parler lors de ce mercato.