ASSE : Le chemin à parcourir pour prétendre à la remontée semblait tracé. Il aura pourtant fallu plusieurs décisions administratives, des repêchages successivement refusés et une réécriture des calendriers pour que les Vertes connaissent enfin le programme qui les attend.

Tout est parti de l’exclusion de Dijon des compétitions nationales, qui a permis au RC Lens de conserver sa place en Première Ligue. Restait alors à trouver un douzième pensionnaire pour la Seconde Ligue. Deuxième de son groupe de D3, Albi-Marssac aurait pu en profiter après un début d’été mouvementé : d’abord rétrogradé administrativement en Régional 1, le club tarnais a finalement été réintégré en D3 en appel, avec un encadrement de sa masse salariale. Il a toutefois refusé de présenter un budget pour évoluer au deuxième échelon. Sollicité à son tour, le SM Caen a également décliné, jugeant le délai trop court pour réunir les moyens humains et financiers nécessaires. Toutes les possibilités ayant été épuisées, la LFFP a définitivement validé une Seconde Ligue à onze équipes.

Roubaix, premier visage de la nouvelle saison

Ce jeu de dominos avance d’une semaine les débuts officiels de l’ASSE. Les Stéphanoises recevront le RC Roubaix Wervicq le 22 août, lors de la première journée de Coupe LFFP, avant de rester sans match le week-end suivant. Elles poursuivront cette phase de groupes contre Nantes (26 septembre), Le Mans (21 octobre) puis sur la pelouse du Havre (9 décembre). Le championnat débutera ensuite le 6 septembre à Thonon, avant la réception du Mans (13 septembre) et un déplacement à Bourges (20 septembre). Dans une compétition maintenue sur 22 journées, mais réduite à vingt rencontres par équipe, les Vertes seront exemptes le 4 octobre puis le 14 février. Les Amazones passeront donc leur Saint Valentin chez elles cette saison. Deux pauses imposées au total sur une route qui offrira toujours deux billets pour la Première Ligue.

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ASSE : Une préparation bousculée dans sa dernière ligne droite

Avant de retrouver la compétition, le groupe de Yannick Chandioux doit encore apprendre à se connaître. Réunies à l’entraînement depuis le 11 juillet, les Vertes disputeront un premier match amical à Montpellier (28 juillet), puis partiront en stage au Chambon-sur-Lignon à compter du 6 août. Grenoble (8 août), Marseille à Avignon (12 août) et Auxerre à Montceau-les-Mines (15 août) jalonneront ensuite leur montée en puissance. Le programme initial prévoyait un dernier test face à Fleury, le 22 août à Beaune, avant une entrée en Coupe LFFP annoncée pour le 29 août. La nouvelle programmation place désormais Roubaix à cette même date du 22 août : sauf modification, le rendez-vous amical contre Fleury ne pourra donc pas être maintenu tel quel. La nouvelle ASSE pourrait ainsi devoir être prête une semaine plus tôt que prévu, avec quatre véritables répétitions avant que les résultats ne commencent à compter.

Sources : Fédération française de football