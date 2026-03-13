L’ASSE féminine a tourné la page Sébastien Joseph. Pour relancer une saison compliquée en Arkema Première Ligue, le club stéphanois a choisi de confier son banc à Yannick Chandioux.

La décision était devenue inévitable. Après la lourde suspension infligée à Sébastien Joseph, sanctionné pour des propos injurieux envers l’arbitre lors du derby face à l’Olympique Lyonnais, l’AS Saint-Étienne a officialisé la fin de son contrat.

Un nouveau coach pour l'ASSE

Arrivé l’été dernier, l’ancien technicien du Dijon FCO n’aura dirigé l'ASSE que huit mois. Dans un championnat extrêmement serré, les Stéphanoises ne sont aujourd'hui très mal embarquées, avec seulement neuf points.

Dans l’urgence, l’adjoint Tom Bouvier avait assuré l’intérim. Mais en coulisses, les dirigeants stéphanois travaillaient déjà sur une solution pour la fin de saison.

Yannick Chandioux pour relancer les Vertes

Le choix de l'ASSE s’est finalement porté sur Yannick Chandioux. L’ancien entraîneur du Montpellier HSC Féminines arrive avec une solide expérience du football féminin français.

Né à Saint-Vallier en Saône-et-Loire en 1975, l’ancien milieu de terrain possède un long parcours dans le football français. Formé au FC Gueugnon, il y a évolué pendant de nombreuses années. Il a par la suite pousuivi sa carrière à l’Olympique Alès puis au FC Montceau Bourgogne.

C’est d’ailleurs à Montceau qu’il se forge une solide réputation sur le banc. Pendant quatorze ans, il dirige le club bourguignon et réalise plusieurs montées. Il reste également associé à l’épopée historique de 2007 : le club, alors pensionnaire de CFA, atteint les demi-finales de la Coupe de France après avoir éliminé les Girondins de Bordeaux et le RC Lens.

L'expérience du football féminin

En 2017, Yannick Chandioux se tourne vers le football féminin en prenant la tête des joueuses du Dijon FCO Féminines. Une aventure réussie puisqu’il décroche le titre de champion de Division 2 en 2018 et offre l’accession à l’élite au club bourguignon.

En 2021, il rejoint ensuite le Montpellier HSC Féminines en Arkema Première Ligue. Durant cette période, il poursuit également sa formation et obtient le certificat d’entraîneur de football féminin (CEFF) délivré par la Fédération française de football.

Autre détail intéressant : au début de sa carrière, Yannick Chandioux a évolué au FC Gueugnon où il a notamment côtoyé l’actuel entraîneur de l’équipe masculine de l’ASSE, Philippe Montanier, qui y évoluait alors comme gardien de but. Un lien qui renforce encore la cohérence de son arrivée dans le Forez.

Communiqué officiel de l'ASSE

Désormais entraîneur du groupe professionnel féminin de l’AS Saint-Étienne, Yannick Chandioux dirigera son premier entraînement lundi prochain.

Yannick Chandioux, nouvel entraîneur des Vertes : "Je suis ravi de rejoindre l’un des plus grands clubs du football français et sa section féminine, qui fait partie intégrante du paysage du football féminin français. Face à un défi motivant et excitant, je suis persuadé que le groupe sera en capacité de redresser la barre et de réussir cette mission maintien."

Jean-Marc Barsotti, président de l’Association : "Nous sommes heureux d'accueillir Yannick, un entraîneur qui compte dans l'élite du football féminin français, et nous lui souhaitons la bienvenue. Les cinq rencontres restantes représentent un grand défi, pour lui comme pour le club. Son expertise et sa connaissance de la première division française doivent permettre d'y maintenir l'AS Saint-Étienne."