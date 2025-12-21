Les Vertes terminent l’année sur une défaite frustrante face à Dijon. Un revers à domicile (0-1) qui laisse des regrets, malgré une prestation globalement équilibrée. Après la rencontre, le coach de l'ASSE Sébastien Joseph a réagit.

Pour leur dernière sortie de l’année civile, les joueuses de Sébastien Joseph espéraient finir sur une bonne note. Devant un public venu en nombre au stade Salif-Keita, l’ASSE a livré une première période solide, sans être récompensée. Les occasions franches se sont pourtant multipliées, notamment par Hornemann, Ali Nadjim ou encore Pierre-Louis. Mais les Dijonnaises ont su se montrer plus réalistes au retour des vestiaires.

Le but inscrit à la 54e minute sur corner a suffi à sceller le sort du match. Malgré plusieurs tentatives et une fin de rencontre disputée, les Vertes n’ont pas trouvé la faille. Une déception pour un groupe combatif, désormais tourné vers la Coupe de France et un défi de taille face à l’OL début janvier.

Sébastien Joseph réagit

"Forcément, il y a de la déception. C’est encore une fois une opportunité, à domicile, de sortir de la zone de relégation. Malheureusement, on s’y enfonce un peu plus. Il y a beaucoup de frustration car on n’arrive pas à marquer, et tant que l’on sera stériles offensivement, on ne pourra pas espérer gagner des matchs. Pourtant, on a des opportunités."

Sébastien Joseph connaît bien cette équipe dijonnaise (il en était encore le coach il y a quelques mois avant de rejoindre l'ASSE), mais cela n'a pas suffit pour trouver la faille.

"C’était malgré tout un match compliqué, car Dijon a été très juste dans l’utilisation du ballon. Ils ont été meilleurs que nous par moments, ce qui justifie la différence de classement. On n’est qu’à mi-saison et, dans ces moments compliqués, il n’y a que par le travail que l’on va s’en sortir. Cela ne sert à rien d’attendre quoi que ce soit des autres. Ça va d’abord passer par nous, en augmentant tous les curseurs d’exigence pour nous en sortir."

L'ASSE incapable de marquer

Les stéphanoises se retrouvent en dernière position d'Arkema Première Ligue pour conclure cette année 2025. Dans le même temps, le succès de Lens, 2-1 sur la pelouse du Havre creuse un peu plus l'écart. Avec cinq points les Vertes, se retrouvent à deux unités de Montpellier et trois du Havre et Lens.

"On a des situations, ils en ont aussi. Ce qui est frustrant, c’est de prendre un but sur coup de pied arrêté, parce que c’est une question de rigueur et de concentration, et c’est ce qui nous a manqué sur cette phase de jeu.

Pour provoquer ce déclic, il faut marquer. Il faut plus de détermination, plus de volonté, plus d’application dans le dernier geste. On a trop de frappes non cadrées, trop de centres qui n’arrivent pas. On doit avoir plus d’exigence dans le dernier geste."

Cette saison, l'ASSE n'a marqué que six buts. Trop peu pour espérer réaliser des performances suffisantes pour se maintenir en D1.

"On avait le sentiment d’être dangereux jusqu’à la fin. Notre changement de système nous a exposés sur les côtés et, sur la fin, il n’y avait plus vraiment de stratégie. C’était du tout pour l’attaque, avec des entrantes qui devaient apporter de la fraîcheur pour tenter d’égaliser, ce qui n’a pas été le cas."