Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer son dernier match de l’année 2025. Les stéphanois sont à l’Allianz Riviera de Nice pour y disputer leur 32ᵉ de finale de Coupe de France face au Gym. Voici les onze joueurs choisis par Eirik Horneland pour débuter cette rencontre contre le club de Ligue 1.

Cette saison, Eirik Horneland n’a jamais pu compter sur la totalité de ses troupes avant une rencontre. Le coach norvégien est privé d’Ebenezer Annan, touché à la cheville. Le Ghanéen, blessé il y a quinze jours, devrait revenir durant le mois de janvier prochain.

Forfait depuis plus de deux mois, Chico Lamba continue de s’entraîner en individuel. Lassana Traoré et Aïmen Moueffek l’ont rejoint sur les pelouses de l’Etrat cette semaine et devront aussi patienter jusqu’en 2026 pour retrouver la compétition avec l'ASSE.

Joshua Duffus n’est toujours pas apte tout comme Joao Ferreira. L’ancien latéral de Braga est blessé et n’a plus joué depuis la victoire face à Ecotay Moingt, fin novembre. Irvin Cardona a reçu un coup contre Bastia. Une blessure qui le prive de ce 32ᵉ de finale de Coupe de France.

En revanche, Paul Eymard et Djylian N’Guessan ont pu reprendre les séances collectives cette semaine et sont dans le groupe de 20 joueurs choisis par Eirik Horneland. Ces retours sont les seules bonnes nouvelles notables pour l'ASSE avant ce match face à l'OGCN Nice.

À noter que Strahinja Stojkovic, Yvann Maçon et Jules Mouton sont de la partie également.

La composition de l’ASSE

Les Verts joueront en blanc pour cette rencontre. Plusieurs choix forts de la part du staff stéphanois. Premièrement, Kevin Pedro a été préféré à Dennis Appiah pour cette rencontre. Aussi, Paul Eymard a été privilégié à Igor Miladinovic dans l'entrejeu stéphanois pour accompagner Florian Tardieu et Mahmoud Jaber. Voici le onze de l'ASSE.