La dernière journée de la phase aller de l'Arkema Première Ligue s'est disputée ce week-end ! Les joueuses de l'ASSE recevaient le DFCO au Stade Salif Keita. Résumé de la rencontre.

Trop souvent battue depuis le début de la saison, l'ASSE a entamé cette rencontre à la toute dernière position du championnat. Mais l'équipe stéphanoise se montre conquérante après son match nul face à Fleury la semaine passée. Un point précieux pour les Vertes, comme l'a rappelé Sébastien Joseph :

"On a su se montrer solides et réaliser un clean sheet. C’est seulement notre deuxième de la saison, donc c’est quelque chose de positif. J’ai dit aux filles à la fin que, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre, parce qu’aujourd’hui on n’a pas non plus eu énormément de situations pour se dire que l’on aurait pu l’emporter. "

Le résumé de la rencontre entre l'ASSE et le DFCO

XI Vertes pour la dernière de l’année ! 💚#ASSEDFCO, coup d’envoi dans 1h ! 👊 pic.twitter.com/thtlWfpq4X — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) December 20, 2025

Le Coup d'envoi est donné à 21h. D'entrée les Vertes tentent de faire la différence. Malheureusement, la première frappe signée Sofie Hornemann passe à côté des b-0.uts dijonnais. Une minute plus tard, Nadjma Ali Nadjim s'essaie à son tour. Mais, la frappe de la joueuse de l'ASSE est claquée par la portière adverse. La rencontre s'équilibre et Dijon se procure également des situations. A la 34 ème minute, Amandine Pierre-Louis, voit à son tour sa frappe être arrêtée. La mi-temps est sifflé sur ce score de 0-0.

Mais, à la 54 ème minute, le DFCO ouvre le score suite à un corner. L'ASSE tente de réagir, mais la frappe d'Adèle Connesson n'est pas cadrée. Les Vertes ne parviendront pas à renverser la tendance, malgré une énorme situation d'Alexandria Lamontagne au début du temps addtionnel. Pour leur dernier match de l'année 2025, les joueuses de l'ASSE s'inclinent de nouveau. Score final : 0-1.