Formé à la dure dans le football professionnel, Sada Thioub pourrait bien écrire un nouveau chapitre de sa carrière… là où tout avait commencé pour lui au plus haut niveau. Sans club depuis plus d’un an, l’ancien ailier de l’ASSE s’apprête à revenir en France, selon les informations du Midi Libre.

À 30 ans, Thioub ne manque ni d’expérience ni de références. Mais après une trajectoire sinueuse ces dernières saisons, l’heure est venue pour lui de tenter un rebond, dans un club qu’il connaît parfaitement.

De Saint-Étienne à l’errance, une carrière en pointillés

Passé par l'AS Saint-Étienne lors d’un prêt en Ligue 1, Sada Thioub n’a jamais totalement confirmé chez les Verts, malgré un profil apprécié pour sa vitesse et sa capacité à provoquer. Utilisé par séquences, l’ailier n’était pas parvenu à s’imposer durablement dans la rotation stéphanoise, au sein d'une équipe qui a fini par vivre le chaos de la relégation en Ligue 2 lors de la saison 2021/22.

Après ses années solides à Angers, ponctuées de nombreuses apparitions dans l’élite, Thioub a ensuite tenté une aventure plus exotique au Kazakhstan, du côté de Yelimay Semey. Une expérience courte qui l’a laissé sans contrat depuis près d’un an et demi.

Un essai très encadré à Nîmes

C’est donc à Nîmes que l’ancien Vert va tenter de se relancer. L’ailier franco-sénégalais doit reprendre l’entraînement avec le groupe nîmois le lundi 29 décembre, pour une période d’essai de deux semaines, jusqu’au 9 janvier prochain. Une décision définitive sera prise à l’issue de cette période, à la veille de la réception d’Andrézieux en National 2.

Le contexte est clair : Nîmes joue le haut de tableau en N2 et cherche des profils capables d’apporter une vraie valeur ajoutée immédiate. Thioub arrive avec un CV solide, mais aussi des interrogations, notamment sur son état physique après une longue période sans compétition.

Un pari mesuré… mais porteur d’espoir pout Thioub et les Crocos

À Nîmes, Thioub reste un nom connu et apprécié. Entre 2016 et 2019, il avait disputé plus de 100 matches sous le maillot gardois, laissant le souvenir d’un joueur généreux, percutant et souvent décisif dans les moments clés. Ses 12 buts et 11 passes décisives sur cette période avaient contribué à l’ascension du club.

En coulisses, certains se prennent déjà à rêver : « Si l’on récupère ne serait-ce que la moitié du Thioub de Ligue 1, ce sera un vrai plus », confie une source proche du vestiaire nîmois. Un avis partagé par une partie des supporters, prêts à relancer la fameuse chanson qui accompagnait chacune de ses accélérations.

Pour Sada Thioub, cet essai représente bien plus qu’un simple test. C’est peut-être la dernière occasion de relancer une carrière qui avait brièvement croisé celle de l’ASSE… et qui cherche désormais un nouveau point d’ancrage.