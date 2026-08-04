Une page définitive se tourne pour l'un des grands capitaines passés par la Ligue 1 ces dernières années. Yunis Abdelhamid, dont l'histoire stéphanoise s'est mal déroulé le temps d'une seule saison, raccroche les crampons pour entamer une nouvelle carrière sur le banc.

Arrivé libre du côté de l'AS FAR Rabat cet été après une pige marocaine d'une saison, le défenseur de 38 ans a finalement choisi de mettre un terme à sa carrière de joueur plutôt que de rechausser les crampons. Le club marocain, où il a disputé 13 matchs de Botola Pro (1 but) ainsi que 10 rencontres de Ligue des champions CAF, vient de le nommer entraîneur adjoint numéro 2. Une reconversion immédiate qui confirme un statut de cadre et de meneur d'hommes, déjà perceptible tout au long de sa carrière. Eirik Horneland n'avait pas manqué de le souligner à l'ASSE.

Abdelhamid, un flop sous le maillot vert

Après sept saisons passées au Stade de Reims, où il s'est imposé comme l'un des piliers de la remontée et du maintien champenois, Abdelhamid avait rejoint l'ASSE à l'été 2024, non conservé par le club marnais. Son passage stéphanois se résume à 17 matchs disputés, dont 12 comme titulaire, pour 1120 minutes de jeu et 3 cartons jaunes reçus. Un chiffre qui interpelle davantage : le défenseur maroco-français a porté le brassard de capitaine à 8 reprises, confirmant le rôle de vétéran respecté qu'on lui connaissait déjà à Reims, malgré un temps de jeu plus limité que par le passé. Son passage restera un flop retentissant où il avait coulé avec le reste de l'équipe stéphanoise.

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Une carrière longue et solide, entre Ligue 1 et Ligue 2

Formé à l'AS Lattes puis à Arles-Avignon, où il découvre le football professionnel, Yunis Abdelhamid a construit un parcours linéaire : Valenciennes, Dijon, puis Reims à partir de 2017 pour un transfert d'1 M€, le seul de sa carrière assorti d'une indemnité significative. Le natif de Montpellier termine sa carrière avec un total de 493 matchs toutes compétitions confondues, pour 27 buts et 3 passes décisives. La Ligue 1 reste son terrain de prédilection avec 235 apparitions et 13 réalisations, devant la Ligue 2 (195 matchs, 12 buts) où il avait fait ses gammes avant de découvrir l'élite.

Sur le plan international, le défenseur compte 16 sélections avec le Maroc A entre 2016 et 2019, complétées par une apparition avec le Maroc B en 2025. Rien que ça.

Une fin de carrière qui referme un chapitre stéphanois raté

Pour les supporters de l'ASSE, la saison d'Abdelhamid sous le maillot vert restera surtout associée à une relégation, entre expérience apportée dans le vestiaire et prestation insuffisante sur le terrain. Son passage aura toutefois laissé l'image d'un professionnel toujours investi, capitaine ponctuel d'une équipe en reconstruction, mais qui aura échoué dans sa mission. Une des seules taches d'une bien belle carrière. Il va entamer une seconde partie de carrière et c'est tout sauf une surprise de le voir devenir entraineur adjoint.

Source : communiqué du club, Transfermarkt, ASSE Stats