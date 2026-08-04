À quelques jours seulement du grand retour de la Ligue 2, les joueurs de l'ASSE ont participé au traditionnel Media Day. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle du club, les Verts dévoilent les coulisses de ce rendez-vous incontournable de l'avant-saison. Un moment convivial où les sourires étaient au rendez-vous.

Les supporters stéphanois ont pu découvrir les nouveaux visages de l'effectif. Parmi eux, les recrues comme Sohaib Nair et Mamoudou Ndiaye se sont prêtées au jeu des séances photos et des tournages vidéo. Les joueurs de l'ASSE ont réalisé des photos et clips vidéos qui serviront tout au long de cette nouvelle saison

Ambiance détendue et fierté du maillot de l'ASSE

Ce tournage s'est déroulé dans une atmosphère particulièrement chaleureuse. Les cadres du vestiaire et les nouveaux arrivants ont multiplié les plaisanteries. L'humour et la bonne humeur ont rythmé la journée du groupe professionnel.

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Cette séquence a également permis de revoir les tenues officielles de la saison. Les joueurs ont fièrement porté le maillot vert floqué du sponsor principal historique, Casino.