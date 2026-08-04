Sohaib Naïr commence déjà à prendre ses marques à l'ASSE. Après la victoire des Verts contre Venise (4-3), le défenseur stéphanois a accepté de se prêter au jeu des questions de la Team MPG. L'occasion pour lui d'évoquer ses coéquipiers, mais aussi deux anciens partenaires qu'il aimerait retrouver dans son équipe virtuelle.

Arrivé cet été à l'AS Saint-Étienne, Sohaib Naïr poursuit son intégration au sein du groupe de Philippe Montanier. Après le succès spectaculaire des Verts face à Venise (4-3), le nouveau numéro 18 stéphanois est apparu dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de Mon Petit Gazon (MPG).

L'ancien Guingampais s'est prêté à un exercice simple : dévoiler les joueurs qu'il choisirait pour composer son équipe idéale.

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Sohaib Naïr (ASSE) mise sur Jakob Breum

Interrogé sur la révélation de son effectif, Sohaib Naïr n'a pas hésité une seule seconde. Le défenseur de l'ASSE a désigné Jakob Breum comme le joueur à surveiller au cours des prochaines semaines.

« La pépite de mon équipe, c'est Jakob Breum, car il fait une grosse prépa », a-t-il expliqué.

Une déclaration qui devrait ravir le principal intéressé. Depuis la reprise, l'attaquant affiche en effet de belles dispositions et semble progressivement prendre ses repères sous les couleurs stéphanoises.

Le défenseur central a également tenu à mettre en avant un autre cadre du vestiaire : Julien Le Cardinal, surnommé « Ju » par ses partenaires.

« Ju, c'est l'expérience, c'est solide, donc c'est un plaisir de jouer avec lui », a confié Sohaib Naïr.

Deux anciens Guingampais dans son équipe idéale

L'ancien joueur de Guingamp ne s'est pas arrêté aux limites du vestiaire stéphanois. Invité à choisir un joueur évoluant dans un autre club de Ligue 2, il a immédiatement pensé à deux anciens coéquipiers.

« Je prends Donatien Gomis ou Amine Hemia, car ce sont deux très bons amis et de très bons joueurs aussi. »

Cette intervention, aussi courte soit-elle, permet surtout d'en apprendre davantage sur la personnalité du nouveau défenseur stéphanois. À quelques jours de la reprise, elle met également en lumière l'excellente ambiance qui semble régner au sein du groupe ligérien.

Et si Jakob Breum confirmait les espoirs placés en lui, Sohaib Naïr pourrait bien avoir eu le nez creux.