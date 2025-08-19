Libre depuis son départ de Bristol City, l’ancien gardien formé à l’AS Saint-Étienne s’engage avec le RC Strasbourg pour une saison. Il a également une année en option.

Le RC Strasbourg devrait officialiser ce vendredi l’arrivée de Stefan Bajic, selon les informations de Sacha Tavolieri. Le portier serbo-français, âgé de 23 ans, signe pour une saison avec la possibilité de prolonger d’un an supplémentaire. Il arrive libre après la fin de son contrat à Bristol City. Là-bas, il n’a pas réussi à s’imposer durablement dans les cages.

Un renfort pour la hiérarchie des gardiens

À Strasbourg, Bajic ne débarque pas pour endosser immédiatement un rôle de titulaire. Il viendra renforcer la concurrence et compléter le groupe de gardiens déjà en place. Ce profil expérimenté malgré son jeune âge offre à l’entraîneur un joueur formé en France. Il est passé par les sélections de jeunes, capable de répondre présent en cas de besoin.

Un début de carrière marqué par l’ASSE

Formé à l’AS Saint-Étienne, Stefan Bajic avait connu ses premiers pas en professionnel lors de la saison 2019-2020. À seulement 17 ans, il avait été titularisé en Ligue 1 contre Metz (0-1), dans un contexte difficile pour l’équipe. La suite n’avait pas été plus simple : aligné à plusieurs reprises dans une formation en crise, il avait souvent été exposé à de lourds revers. Cela avait freiné sa progression et entamé sa confiance.

Au total, Bajic a disputé 27 matchs avec les Verts, avant de tenter de relancer sa carrière à Pau. Ensuite, il a rejoint l’Angleterre et Bristol City. Malgré des passages intéressants, il n’a jamais réussi à s’installer comme numéro un sur la durée.

Un nouveau départ à saisir

En rejoignant Strasbourg, le gardien espère retrouver de la régularité. Il souhaite profiter d’un environnement stable pour relancer sa trajectoire. Avec un contrat court et une option d’une saison supplémentaire, il aura l’opportunité de convaincre le staff alsacien par son travail et ses prestations.

Pour un joueur passé par des moments compliqués dès ses débuts, ce nouveau chapitre ressemble à une chance à ne pas laisser passer.