Redescendue en Ligue 2 en fin de saison dernière, l'ASSE est en course pour un retour express dans l'élite du football français. Là où est sa place, comme l'a répété à RMC Sport Dominique Rocheteau, véritable légende du club.

En plein doute à la fin du mois de janvier, l'ASSE s'est refait une santé depuis l'arrivée de Philippe Montanier. Joueur des Verts pendant une saison (six matches) à la fin de sa carrière, l'ancien gardien de but a su insuffler au groupe un état d'esprit conquérant qui manquait trop à la fin du mandat d'Eirik Horneland.

Un changement de philosophie et une approche tactique elle aussi différente qui permet aux Stéphanois de se remettre à rêver d'une remontée directe en Ligue 1, l'objectif clair de la saison. Avec le repositionnement d'Augustine Boakye dans l'entre-jeu et l'efficacité retrouvée de Zuriko Davitahsvili en attaque, l'ASSE s'est repositionnée dans le top 2 de la Ligue 2. De quoi aborder sereinement le sprint final, que les Verts espèrent conclure avec une accession au niveau supérieur fin mai.

"La montée avant tout" pour l'ASSE

La volonté, aussi, d'une grande légende du club. Présent au Salon de l'Agriculture de Paris avec Dominique Bathenay et Patrick Revelli, Dominique Rocheteau a été interrogé par RMC Sport sur ce qu'il pensait de la saison stéphanoise. Et l'Ange Vert n'a pas été par quatre chemins au moment d'évoquer l'issue qu'il espérait.

"C'est surtout la montée avant tout. Il faut qu'ils montent dès cette année parce que c'est un club qui a sa place en Ligue 1. On le voit en Ligue 2, ils font 35 000 spectateurs et remplissent le Chaudron. C'est un club spécial, j'espère qu'ils vont monter dès cette année. Ce n'est pas facile parce qu'il y a d'autres équipes qui veulent monter aussi, comme Reims, qui ont déjà jouer en Ligue 1. Mais je pense qu'on va y arriver", a expliqué Rocheteau, 57 buts en 199 matches dans le Forez.

Des mots, espérons-le, prémonitoires d'une fin de saison réussie pour l'ASSE de Philippe Montanier, dans le top de la Ligue 2 après 25 journées !