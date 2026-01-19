L’histoire de Brahim a touché le peuple vert. À 87 ans, ce supporter de l’AS Saint-Étienne a vécu, en l’espace de quelques mois, deux moments qui resteront gravés à jamais. Une première visite au stade Geoffroy-Guichard… puis une rencontre inattendue avec son idole de toujours, Dominique Rocheteau.

En novembre dernier, l’émotion s’empare des réseaux sociaux de l’ASSE. Brahim, 87 ans, n’avait encore jamais mis les pieds au stade. Une réalité presque inimaginable pour un amoureux des Verts. Invité par le club en compagnie de Rémy, son enseignant en activité physique adaptée, il découvre enfin le Chaudron. Une première tardive, mais d’une belle intensité. Ce jour-là, Saint-Étienne s’impose 2-1 face à Nancy. Un souvenir fort pour Brahim, dont le visage ému a rapidement fait le tour des réseaux.

La vidéo diffusée par le club provoque une vague de réactions. Messages de soutien, souvenirs partagés, témoignages de passion… Beaucoup se reconnaissent dans cette fidélité intacte. Dans ce regard qui raconte toute une vie à aimer les Verts, sans jamais avoir franchi les portes de Geoffroy-Guichard.

Dominique Rocheteau, l’Ange Vert au grand cœur

Ancien attaquant emblématique de l’AS Saint-Étienne, Dominique Rocheteau n’est jamais resté insensible à ce type d’histoire. Auteur de 57 buts en 199 matchs sous le maillot vert, il appartient à cette génération mythique qui a marqué l’épopée européenne de 1976.

Mais au-delà du joueur, c’est l’homme qui a choisi de répondre. Touché par le récit de Brahim, Rocheteau décide de lui offrir un deuxième rêve, une visite surprise, directement à domicile.

La scène est puissante. Brahim, face à celui qu’il a admiré toute sa vie. Un moment simple et sincère, assis dans le canapé. Sans artifice, loin des projecteurs. Fidèle à sa réputation, l’Ange Vert prend le temps d’échanger, d’écouter, de partager.

Immortalisée et publiée par le club, cette rencontre a rapidement prolongé l’émotion du premier épisode. Quelques semaines après le Chaudron, Brahim touchait une nouvelle fois du doigt l’histoire de l’ASSE.

Une légende toujours liée à Saint-Étienne

Si Rocheteau restera à jamais une figure incontournable sur le terrain, son lien avec l’ASSE ne s’est jamais limité à sa carrière de joueur. En 2010, il intègre le conseil de surveillance du club en tant que vice-président.

Il occupe ensuite plusieurs fonctions sportives, jusqu’à être nommé directeur sportif en 2017. Un poste qu’il quittera en 2019, choisissant alors de prendre du recul pour se consacrer à sa vie personnelle.

Installé aujourd’hui entre la Bretagne et la Charente-Maritime, Dominique Rocheteau n’a pourtant jamais rompu le fil. Ambassadeur à vie de l’ASSE, il reste présent quand il le faut, proche des supporters et fidèle aux valeurs du club.

Sa visite chez Brahim en est une preuve supplémentaire. À Saint-Étienne, les légendes ne se contentent pas de leur passé. Elles continuent d’écrire, encore et toujours, de grandes histoires humaines.

Source : AS Saint-Etienne (X)