L'ASSE a pour tâche d'enchaîner ce samedi, face à Pau (25e journée de Ligue 2). Azzedine Souifi été désigné pour arbitrer l'opposition. Un soutien de poids pour les protégés de Philippe Montanier.

La braise a repris du côté de l'ASSE. Avec le retour de Philippe Montanier, les Stéphanois affichent un tout autre visage : en trois matchs depuis le renouvellement du coach, Saint-Étienne a arraché trois victoires. Certes, parfois dans la douleur. Mais les Verts ne cessent d'améliorer leur niveau de jeu.

Toutefois, sprint final lancé, l'ASSE doit poursuivre sa bonne série. Face à Pau, Saint-Étienne devrait enchaîner pour espérer atteindre ses objectifs.

L'ASSE et ses 75 % de victoires sous Souifi

C'est Azzedine Souifi qui dirigera les débats au Nouste Camp, ce samedi. Et c'est une bonne nouvelle pour les Stéphanois.

En quatre rencontres sous ses ordres, l'ASSE n'a jamais connu la défaite. Mieux encore, les Stéphanois n'ont concédé qu'un seul match nul (trois victoires, un nul). D'ailleurs, cette saison, les Verts ont déjà croisé la route de l'homme en noir. Fin novembre, face à Nancy, l'ASSE accrochait une courte victoire grâce aux réalisations d'Irvin Cardona et Florian Tardieu (2-1).

Toutefois, le ratio est tout aussi positif côté Palois. Le PFC remporte 72 % de ses matchs sous le sifflet d'Azzedine Souifi.

Le bilan d'Azzedine Souifi en Ligue 2 cette saison :

11 matchs de Ligue 2 arbitrées

47 cartons jaunes distribués

4 cartons rouges distribués

5 penaltys accordés

Les arbitres de la J25 de Ligue 2

SC Bastia - Annecy FC

Arbitre centre : Mathieu Vernice

Arbitre assistant 1 : Frédéric Hebrard

Arbitre assistant 2 : Florent Marmion

Laval MFC - AS Nancy Lorraine

Arbitre centre : Faouzi Benchabane

Arbitre assistant 1 : Nicolas Rodrigues

Arbitre assistant 2 : Élodie Coppola

Clermont Foot 63 - USL Dunkerque

Arbitre centre : Brendan Roffet

Arbitre assistant 1 : Matthieu Bonnetin

Arbitre assistant 2 : Laurent Coniglio

Montpellier HSC - Stade de Reims

Arbitre centre : Rémi Landry

Arbitre assistant 1 : Sébastien Lemaire

Arbitre assistant 2 : Loris Leporati

Grenoble Foot 38 - Boulogne-sur-Mer

Arbitre centre : Alexandre Perreau Niel

Arbitre assistant 1 : Camille Soriano

Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora

EA Guingamp - Rodez AF

Arbitre centre : Tifenn Leprodhomme

Arbitre assistant 1 : Yann Thénard

Arbitre assistant 2 : Bastien Courbet

Red Star FC - Le Mans FC

Arbitre centre : Thierry Bouille

Arbitre assistant 1 : Vianney Rozand

Arbitre assistant 2 : Gaëtan Korbas

Pau FC - AS Saint-Étienne

Arbitre centre : Azzedine Souifi

Arbitre assistant 1 : Grégoire Valleteau de Moullia

Arbitre assistant 2 : Yassine Nacirdine