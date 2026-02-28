L'ASSE a pour tâche d'enchaîner ce samedi, face à Pau (25e journée de Ligue 2). Azzedine Souifi été désigné pour arbitrer l'opposition. Un soutien de poids pour les protégés de Philippe Montanier.
La braise a repris du côté de l'ASSE. Avec le retour de Philippe Montanier, les Stéphanois affichent un tout autre visage : en trois matchs depuis le renouvellement du coach, Saint-Étienne a arraché trois victoires. Certes, parfois dans la douleur. Mais les Verts ne cessent d'améliorer leur niveau de jeu.
Toutefois, sprint final lancé, l'ASSE doit poursuivre sa bonne série. Face à Pau, Saint-Étienne devrait enchaîner pour espérer atteindre ses objectifs.
L'ASSE et ses 75 % de victoires sous Souifi
C'est Azzedine Souifi qui dirigera les débats au Nouste Camp, ce samedi. Et c'est une bonne nouvelle pour les Stéphanois.
En quatre rencontres sous ses ordres, l'ASSE n'a jamais connu la défaite. Mieux encore, les Stéphanois n'ont concédé qu'un seul match nul (trois victoires, un nul). D'ailleurs, cette saison, les Verts ont déjà croisé la route de l'homme en noir. Fin novembre, face à Nancy, l'ASSE accrochait une courte victoire grâce aux réalisations d'Irvin Cardona et Florian Tardieu (2-1).
Toutefois, le ratio est tout aussi positif côté Palois. Le PFC remporte 72 % de ses matchs sous le sifflet d'Azzedine Souifi.
Le bilan d'Azzedine Souifi en Ligue 2 cette saison :
- 11 matchs de Ligue 2 arbitrées
- 47 cartons jaunes distribués
- 4 cartons rouges distribués
- 5 penaltys accordés
Les arbitres de la J25 de Ligue 2
SC Bastia - Annecy FC
Arbitre centre : Mathieu Vernice
Arbitre assistant 1 : Frédéric Hebrard
Arbitre assistant 2 : Florent Marmion
Laval MFC - AS Nancy Lorraine
Arbitre centre : Faouzi Benchabane
Arbitre assistant 1 : Nicolas Rodrigues
Arbitre assistant 2 : Élodie Coppola
Clermont Foot 63 - USL Dunkerque
Arbitre centre : Brendan Roffet
Arbitre assistant 1 : Matthieu Bonnetin
Arbitre assistant 2 : Laurent Coniglio
Montpellier HSC - Stade de Reims
Arbitre centre : Rémi Landry
Arbitre assistant 1 : Sébastien Lemaire
Arbitre assistant 2 : Loris Leporati
Grenoble Foot 38 - Boulogne-sur-Mer
Arbitre centre : Alexandre Perreau Niel
Arbitre assistant 1 : Camille Soriano
Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora
EA Guingamp - Rodez AF
Arbitre centre : Tifenn Leprodhomme
Arbitre assistant 1 : Yann Thénard
Arbitre assistant 2 : Bastien Courbet
Red Star FC - Le Mans FC
Arbitre centre : Thierry Bouille
Arbitre assistant 1 : Vianney Rozand
Arbitre assistant 2 : Gaëtan Korbas
Pau FC - AS Saint-Étienne
Arbitre centre : Azzedine Souifi
Arbitre assistant 1 : Grégoire Valleteau de Moullia
Arbitre assistant 2 : Yassine Nacirdine