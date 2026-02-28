Arrivé à l’AS Saint-Étienne avec l’ambition de franchir un cap, Augustine Boakye n’oublie pas d’où il vient. Dans une interview accordée à EVECT, le milieu offensif stéphanois est revenu sur son parcours, son attachement à Geoffroy-Guichard et son obsession actuelle : ramener le club en Ligue 1.

C’est à Accra, au Ghana, que tout commence. « J’ai grandi à Accra, c’est là que j’ai commencé ma carrière. » Passé par l’académie JMD pour se perfectionner, il dispute ensuite plusieurs compétitions régionales, notamment la Soccer Cup en Afrique de l’Ouest, avant d’évoluer en Première Ligue ghanéenne.

Le tournant arrive lorsqu’une offre venue d’Autriche se présente. « On m’a dit que j’avais une offre. Je me suis dit que c’était bien. Je ne savais même pas qu’en jouant au Ghana je pouvais aller dans d’autres pays. » Une opportunité qui change sa trajectoire. « Ma famille était très heureuse. J’ai pu montrer mon talent au monde. »

Augustine Boakye : une adaptation permanente

Habitué aux changements d’entraîneur, Boakye évoque son rapport au staff avec maturité. « Nous sommes des professionnels. Ce n’est pas la première fois que je change de coach. » Pour lui, l’essentiel réside dans l’adaptation au système : « Vous n’avez pas besoin de prouver encore quelque chose. Le coach connaît les profils. Il faut juste s’adapter à son système. »

Il rend également hommage à son ancien entraîneur, qu’il décrit comme « très expérimenté », reconnaissant l’importance de la confiance reçue, notamment durant la pré-saison.

Geoffroy-Guichard, au-dessus de tout

Mais c’est lorsqu’il parle de l’ambiance stéphanoise que son discours s’illumine. « C’est la meilleure atmosphère que j’ai connue dans ma carrière », affirme-t-il sans hésiter. Même après avoir affronté le Paris Saint-Germain, Boakye assure que rien n’égale le Chaudron. « Quand on a joué contre Lyon, on a vu comment le stade brillait. C’est la meilleure, pour être honnête. » Un attachement fort, presque instinctif, à l’environnement vert.

Discret en dehors des terrains, Boakye avoue sortir très peu. « Je ne sors pas, pour être honnête. Je ne connais pas beaucoup la ville. » Sa priorité est ailleurs : le travail, le terrain, le collectif.

Sa relation avec ses coéquipiers est naturelle, basée sur l’entraide, notamment pour ceux qui ne maîtrisent pas le français. « Si on va au supermarché, je peux aider. On s’aide quand c’est nécessaire. »

La sélection ? Oui… mais la priorité reste l’ASSE

Interrogé sur la sélection nationale, le Ghanéen garde la tête froide. « Tout le monde a le droit de jouer en équipe nationale. Si tu fais bien, les coachs t’appellent. » Un rêve assumé, mais pas obsessionnel. Sa priorité est claire : « L’objectif, c’est d’aider mon club à revenir en Ligue 1. C’est ma plus grande priorité. » La montée avant tout. « Oui, la montée. Juste aider mon club à revenir en Ligue 1. »

Pour Augustine Boakye, le rêve n’est pas individuel. Il est collectif. Et il passe par un retour dans l’élite avec l’AS Saint-Étienne.