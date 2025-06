Les saisons européennes terminées, place au mercato estival en Europe. Si l’ASSE a déjà enregistré des premiers mouvements, d’anciens stéphanois s’apprêtent également à bouger cet été. C’est notamment le cas d’Yvan Neyou, qui va quitter Leganés.

Les saisons 2024-2025 ont rendu leur verdict en Europe. Après un exercice mouvementé, les promus et relégués sont connus. Place désormais au mercato estival, avec pour beaucoup de clubs, dont l’ASSE, la nécessité de reconstruire une équipe pour mieux repartir. C’est d’ailleurs en ce sens que les Verts ont déjà actionné l’option d’achat prévue pour conserver Irvin Cardona. Ailleurs, d’anciens stéphanois sont également concernés et s’apprêtent à être transférés.

C’est notamment le cas d’Yvan Neyou, Vert entre 2020 et 2022. Arrivé en prêt de Braga (Portugal) en juillet 2020, le milieu camerounais s’était rapidement imposé dans l’entre-jeu de l’ASSE, lancé par Claude Puel dès la mi-temps de la finale de la Coupe de France face au PSG (défaite 1-0), à peine trois semaines après son arrivée. Belle surprise malgré la saison 2020-2021 difficile, il joue à 29 reprises, pour 31 apparitions en 38 journées.

Sa deuxième saison s’était révélée bien plus complexe, avec 12 titularisations pour seulement 16 apparitions et aucune victoire (6 nuls, 10 défaites). Comme celle des Verts, relégués à l’issue des barrages face à Auxerre. Recruté gratuitement par Leganés (Espagne) l’été suivant, Yvan Neyou a grandement participé à la remontée du club de la banlieue de Madrid en Liga lors de la saison 2023-2024, avec 30 titularisations et 35 apparitions. Titulaire quasi-indiscutable en première division espagnole la saison dernière (27 titularisations, 31 matches), le Camerounais n’a pu éviter à son club une redescente immédiate en Liga2.

Un scénario similaire à celui de l’ASSE qui va précipiter le départ de l’ancien stéphanois, en fin de contrat au 30 juin 2025. En effet, jeudi 5 juin, Leganés et Yvan Neyou ont officialisé la fin de leur collaboration. Un temps annoncé vers Valence, pour rester en Liga, la signature du Camerounais semble pour le moment au point mort. D'après les médias espagnols, c'est même Getafe, 13e de la dernière saison de Liga, qui tiendrait désormais la corde. Reste à savoir où rebondira l’ancien stéphanois, qui devrait, à priori, rester en Espagne. Une information que confirme Rudy Galetti, journaliste sportif, qui annonce un contrat de 3 ans !

🚨🤝 #Neyou has reached full agreement with #Getafe on a 3-YEAR deal as a free agent: it's a DONE DEAL.

‼️ Valencia were in advanced talks weeks ago, but the move collapsed after the club went quiet. Getafe moved fast and convinced the 🇨🇲 CM.

🔜 Yvan will join the club shortly. pic.twitter.com/DvzTFx4Kc2

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 6, 2025