Selon nos informations et celles de Foot Mercato, Irvin Cardona, artisan de la montée des Verts en 2024, s’engage pour trois saisons avec l’ASSE. Une signature forte alors que le club veut rebondir immédiatement après sa relégation.

Reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison 2024-2025, l’AS Saint-Étienne a entamé son chantier estival en consolidant son attaque. Et c’est Irvin Cardona, déjà très apprécié du public de Geoffroy-Guichard, qui ouvre le bal. L’attaquant de 27 ans, arrivé une première fois lors du mercato estival 2023, a été l’un des moteurs de la montée en Ligue 1. Parti en fin de saison, il était revenu en janvier 2025 pour prêter main forte aux Verts dans leur opération maintien.

Son retour n’était pas une simple pige : Cardona a retrouvé ses marques, même dans un contexte plus difficile, avec un championnat de L1 exigeant. Malgré la relégation, il a tenu parole. Irvin Cardona s'inscrit sur la durée à l'ASSE.

Cardona et l’ASSE : une histoire d’amour sincère

Le lien entre Irvin Cardona et l’AS Saint-Étienne dépasse le cadre du simple prêt ou du passage éclair. Dans ses déclarations, l’ancien joueur de Brest parle avec émotion de son attachement au club et à ses supporters. « Quand t’arrives dans le stade, que tu marques un but et que tout le stade crie ton nom... c’est touchant », disait-il encore récemment.

Cette connexion émotionnelle a certainement pesé dans la balance au moment de signer un contrat de trois saisons. Cardona l’a dit et répété : il se sent bien dans le Forez, épanoui dans son environnement, motivé à l’idée de porter à nouveau les Verts vers les sommets. Une stabilité précieuse pour construire une équipe compétitive en Ligue 2.

Une recrue phare pour reconstruire

Le profil de Cardona coche toutes les cases : mobile, expérimenté, capable de jouer dans plusieurs registres offensifs, il a déjà prouvé qu’il pouvait être décisif dans les grands rendez-vous. Son sens du collectif, ses efforts défensifs, sa capacité à permuter et à créer des brèches seront des atouts majeurs dans une Ligue 2 où chaque mètre carré se gagne au combat.

Ce premier renfort officiel envoie un message clair : l’ASSE veut s’appuyer sur des joueurs qui connaissent la maison, qui ont montré leur implication, et qui veulent s’inscrire dans la durée. Le mercato est lancé. D’autres arrivées sont attendues, mais le signal est fort : avec Cardona, les Verts tiennent un leader pour guider la relance. L’ASSE n’a pas hésité à dépenser 2.5M€ pour récupérer Cardona. Les Verts tiennent un leader.

Source : Peuple Vert, Foot Mercato