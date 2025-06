Après la relégation en Ligue 2 de l'ASSE et malgré une prolongation signée l’été dernier, Mickaël Nadé pourrait faire ses valises. Courtisé par Blackburn en Championship et en MLS, le défenseur stéphanois ne manque pas de prétendants.

La relégation de l’AS Saint-Étienne en Ligue 2, après une saison éprouvante ponctuée par une défaite face à Toulouse (3-2), a déclenché une série de remises en question dans l’effectif. Et Mickaël Nadé ne fait pas exception. Le défenseur central, prolongé en juillet 2024, n’a pas forcément prévu de rejouer une saison en seconde division.

À 25 ans, Nadé a accumulé de l’expérience en Ligue 1 comme en Ligue 2, et ses prestations solides n’ont pas échappé à plusieurs clubs étrangers. Malgré son engagement contractuel avec l’ASSE jusqu’en 2028, la situation actuelle du club ouvre la porte à un départ anticipé.

Blackburn Rovers et Austin FC sur le coup pour Nadé

Selon le journaliste Elliot Jackson, Blackburn Rovers, actuel 7e de Championship, s'intéresserait de près à Nadé. Le club anglais, en quête de solidité défensive pour jouer la montée en Premier League, verrait en lui un profil physique et expérimenté.

Mais la surprise vient d’outre-Atlantique. Le très informé Mohamed Toubache-Ter révèle qu’un intérêt concret existe du côté d’Austin FC en Major League Soccer. Le club texan, ambitieux et en quête de renforts défensifs, aurait déjà manifesté son intérêt. Un projet de vie différent, une expérience nouvelle : autant d’arguments qui pourraient séduire le natif de Sarcelles.

Nadé (ASSE), envie d’ailleurs ?

Mickaël Nadé n’a jamais caché son attachement à l’ASSE, formé au club et souvent utilisé dans les moments-clés. Mais à l’aube d’une saison incertaine en Ligue 2, et dans un contexte de transition structurelle pour les Verts, un départ vers un projet plus stable — voire plus ambitieux — pourrait apparaître comme une suite logique.

Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été formulée, mais les intérêts concrets de clubs comme Blackburn ou Austin indiquent qu’un été agité pourrait se dessiner pour le colosse stéphanois. L’ASSE, de son côté, pourrait aussi voir dans une vente un moyen de soulager sa masse salariale et récupérer des liquidités pour reconstruire.

Affaire à suivre de très près dans les prochaines semaines.