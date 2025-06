Alors que Lucas Stassin devrait quitter le club cet été, l’ASSE explore plusieurs pistes pour se renforcer en attaque. Dans un Space Twitter de la Tribune Verte, un nom surprenant a été lâché par Mohamed Toubache-Ter. Il s’agirait d’un attaquant international, actuellement en difficulté en Bundesliga.

L’attaque stéphanoise pourrait connaître un sérieux remaniement dans les semaines à venir. Selon les informations relayées récemment, Lucas Stassin est très courtisé à l’étranger, notamment au Portugal, en Angleterre et en France. La descente en Ligue 2 a rendu son avenir incertain, et une vente dès cet été n’est plus une hypothèse, mais une option envisagée.

Autre incertitude : Ibrahim Sissoko, arrivé alors que les Verts étaient en Ligue 2, ne devrait pas être conservé. En l'état, rien n’indique que l’ASSE tentera de le retenir.

Résultat : le club forézien devra recruter au moins un buteur, voire deux, pour reconstruire un secteur offensif qui se dégarnit. Et les premières rumeurs commencent à apparaître.

Une rumeur venue d’Allemagne pour l'ASSE

Lors d’un Space animé par la Tribune Verte sur X, Mohamed Toubache-Ter a lâché un nom inattendu : un avant-centre international de 30 ans, aujourd’hui en difficulté en Bundesliga, serait ciblé par l’ASSE dans le cadre d’un prêt.

L’attaquant en question évolue depuis juillet 2024 au FC Augsbourg, où il n’a marqué qu'un seul but en 16 apparitions. Peu de titularisations, une passe décisive et un moral en berne. Interrogé en mars dernier sur ses performances, il avait déclaré : « Pour inscrire des buts en club, vous devez jouer. Je ne joue pas. C’est compliqué. »

Ce buteur, solide, expérimenté et souvent performant en sélection, est surtout connu pour avoir brillé en Ligue 1, notamment sous les couleurs de Brest, Montpellier et Nîmes. À 1,89 m, c’est un pur avant-centre, capable de peser dans les duels et de servir de point d’appui. Son nom : Steve Mounié. Mohamed Toubache-Ter l'a évoqué dans le space en prétendant qu' « on peut s’attendre à un Steve Mounie en prêt à Saint-Étienne »

Un prêt, une relance… un pari ?

Passé par la Premier League, Mounié sort d’une saison difficile, mais il reste un cadre de la sélection béninoise (18 buts en 55 sélections). Son contrat avec Augsbourg court jusqu’en 2027. Un transfert semble peu probable, mais un prêt pourrait convenir à toutes les parties : le club allemand veut alléger sa masse salariale, le joueur cherche du temps de jeu, et Saint-Étienne a besoin d’expérience. Par ailleurs, les derniers mouvements entre l'ASSE et Augsbourg concernant Cardona et Mbuku ont permis de tisser des liens entre les deux clubs. Ces liens pourraient donner du corps cette rumeur.

En janvier dernier, Angers avait déjà tenté sa chance, sans succès. Cette fois, la relégation de l’ASSE pourrait paradoxalement devenir un argument : offrir un rôle central dans une équipe en reconstruction, dans un championnat plus adapté à son style.

Reste à savoir si cette rumeur, lancée ce lundi, est sérieuse. Et si Steve Mounié acceptera de revenir en Ligue 2 pour se relancer. Les prochaines semaines sont de natures à nous apporter ces réponses. En attendant, Stassin, Sissoko et Wadji sont encore au club...