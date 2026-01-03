Le mercato est officiellement ouvert depuis le 1er janvier et les clubs français vont tenter de se renforcer cet hiver. Mal en point en National 1, Valenciennes accueille un ancien attaquant de l'ASSE. Charles Abi, qui évoluait au FC Rouen, rejoint le club du Hainaut.

Le VAFC, aussi proche du wagon de tête que des équipes en course pour le maintien, est en pleine crise depuis plusieurs semaines. 13ème place au classement malgré un effectif davantage taillé pour la montée, tentative d'envahissement de terrain face au FC Sochaux : la situation est alarmante pour le club nordiste, qui va donc chercher du renfort dès cet hiver.

Charles Abi est officiellement un joueur Valenciennes

Les Rouge et Blanc comptent notamment sur ce mois de janvier pour améliorer leur secteur offensif. Avec un Gaëtan Courtet trop peu efficace, un Marks Inchaud en manque de temps de jeu ou encore un Rento Takaoka encore en plein apprentissage, le VAFC manque de certitudes au poste de numéro 9 malgré plusieurs solutions.

C'est pourquoi les dirigeants valenciennois ont jeté leur dévolu sur Charles Abi ces dernières heures. Une opération qui s'est rapidement concrétisée. Le VAFC a en effet officialisé le transfert sur son site officiel aujourd'hui : "Un nouvel attaquant au VAFC ! Âgé de 25 ans, Charles Abi s’est engagé ce samedi 3 janvier avec les Rouge et Blanc pour une durée de 18 mois. L’avant-centre arrive de Rouen où il évoluait depuis un an."

Auteur de 10 buts en 21 matchs sur l'année 2025, Charles Abi s'est imposé comme une valeur sûre en troisième division française. Une bonne nouvelle quand on sait à quel point le buteur de 25 ans avait galéré ces dernières années. La fin de son aventure dans le Forez avait effectivement été aussi délicate que son passage en Suisse, au Stade Lausanne Ouchy, où il avait rencontré des problèmes de santé. Reste désormais à savoir s'il parviendra à s'imposer comme un indiscutable à Valenciennes.