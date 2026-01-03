Tout comme son coach Patrick Videira, Edwin Quarshie s'est présenté en conférence de presse avant Le Mans - ASSE. Point sur sa conférence de presse avant la 18ème journée de Ligue 2.

Agé de 30 ans Edwin Quarshie fait partie des cadres et des joueurs les plus utilisés du côté du Mans. Le milieu de terrain, parle des enjeux de cette journée de Ligue 2.

Une équipe fatiguée au Mans ?

Edwin Quarshie (Le Mans) sur la coupure pendant les fêtes et la fatigue : "Pas spécialement, parce que vous avez vu qu'on était sur une bonne série, donc on prenait vraiment du plaisir à être ensemble chaque jour. Ça a fait du bien. C'était important de l'avoir, mais on est aussi très contents de revenir à cette. On a un groupe qui fonctionne très bien depuis un moment. On sait vraiment ce qu'on veut, les objectifs."

Un match à guichet fermé !

Edwin Quarshie (Le Mans) : "Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de monde. C'est une continuité, je pense, depuis certains matchs. Je dirais tant mieux. On espère en profiter au maximum. On espère qu'ils continuent à venir après Saint-Etienne "

Edwin Quarshie (Le Mans) sur le jeu de l'ASSE : "Je dirais un jeu de possession, mais aussi qui est assez tranchant dans les 30 derniers mètres. C'est une des meilleures équipes de ce championnat. On a vraiment un cœur de prendre de la bonne manière ce premier match de retour. En tout cas, c'est une très belle équipe. Ils sont, on va dire, assez complets un peu partout. C'est une équipe qui est armée pour monter en Ligue 1. Donc, automatiquement, depuis le début du championnat, ce qu'ils montrent, c'est assez logique qu'ils soient là"

Le Mans une grosse équipe de Ligue 2 ?

Edwin Quarshie (Le Mans) : "Je dirais oui et non. On ne se compare pas aux autres équipes. Là, on fonctionne très bien. Comme je l'ai dit, depuis un moment, on progresse de match en match. L'objectif encore sur cette deuxième partie de saison, c'est encore de continuer à progresser. On se concentre vraiment sur nous par rapport."

L'objectif, C'est vraiment de continuer à penser au maintien. On ne va pas commencer à penser à autre chose, même si on est bien parti. Dès que le maintien sera acquis, on verra de quoi on parlera. Mais on ne pense pas du tout à autre chose pour le moment."