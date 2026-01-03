Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer son premier match de l’année 2026. Les Verts sont au Stade Marie-Marvingt du Mans pour y disputer la 18ème journée de Ligue 2. Voici les XI joueurs choisis par Eirik Horneland pour débuter la phase retour de l’exercice 2025-2026.

Face à une équipe invaincue depuis le 12 septembre 2025 en Ligue 2, l’ASSE devra s’imposer pour ravir la place de dauphin au Red Star. Le Mans ne s’est plus incliné depuis la réception de Rodez lors de la cinquième journée de championnat et souhaite continuer sa série pour potentiellement s’inviter dans le top 2.

L’ASSE n’a toujours pas un effectif au complet

Eirik Horneland va une nouvelle fois devoir composer avec différentes absences. Le coach norvégien est privé de Mahmoud Jaber et Augustine Boakye, suspendus pour cette rencontre. Les deux joueurs ont écopé de leur cinquième carton jaune cette saison lors des dernières échéances et manqueront donc ce voyage au Mans. En plus de ces absences, Maxime Bernauer est également forfait. L'ancien joueur du Mans est touché à un genou.

Ebenezer Annan, touché à la cheville depuis début décembre a repris la course cette semaine aux côtés de Joshua Duffus et Joao Ferreira. Les trois joueurs ne sont donc pas présents ce soir au Mans.

Après environ trois mois d’absence, Chico Lamba a été autorisé à retrouver le groupe récemment. Le défenseur recruté cet été a donc pu s’entraîner normalement et se rapproche d’un retour à la compétition.

Absent face à Nice, Irvin Cardona est apte à revenir à la compétition et postule pour débuter cette partie. Ce qui est aussi le cas d’Aïmen Moueffek de retour après quelques semaines d’absence.

La composition des Verts

Voici les onze joueurs choisis par le coach de l’ASSE, Eirik Horneland pour cette rencontre :