Formé à l'ASSE, Charles Abi a connu la galère ces dernières saisons. Pourtant, le vainqueur de la Coupe Gambardella 2018-2019 était considéré il y a quelques années comme l'un des plus gros talents français à son poste. Après une fin d'aventure compliquée avec les Verts et un passage en Suisse à oublier, il commence enfin à voir le bout du tunnel...

Mis à l'écart du groupe sous Laurent Batlles, Abi avait quitté l'ASSE par la petite porte, il y a deux ans. L'attaquant né en 2000 avait alors rejoint le FC Stade Lausanne Ouchy, un club où il n'a jamais pu s'imposer. Entre blessures à répétition et problème de santé, il ne disputera au final qu'une poignée de matchs en Suisse.

Au FC Rouen pour rebondir

C'est pourquoi le SLO a accepté de le laisser partir cet hiver. Le FC Rouen (National), qui recherchait à se renforcer dans le secteur offensif, a sauté sur l'occasion. Et depuis sa signature pour six mois (plus deux ans en option), Charles Abi retrouve enfin des sensations et du plaisir. Titularisé lors de chacune de ses quatre apparitions, il a déjà inscrit deux buts (face à Orléans et Nîmes). Au-delà de cet apport statistique, il se montre aussi précieux dans le jeu. L'ancien stéphanois, de par ses qualités athlétiques, permet à son équipe de jouer long, de trouver un appui dos au jeu. Un profil qui diffère donc des solutions offensives dont le FC Rouen disposait jusqu'à présent.

En conférence de presse à Valenciennes, son coach, Régis Brouard, a décrypté l'apport de ses recrues : "On n'avait pas suffisamment de support offensif. Dès qu'on devait allonger le jeu ça nous revenait trop vite, on n'avait pas de présence athlétique. Dans le domaine aérien, c'était difficile. Mais depuis qu'on a pris des attaquants (Charles Abi et Serigne Faye, ndlr) on est un peu mieux. Même si on voit bien qu'ils sont à court physiquement, ils ont eu des douleurs en fin de match, car ils n'ont pas eu de préparation. (...) Charles Abi et Serigne Faye nous amènent des choses que l'on n'avait pas, dont on avait besoin. Charles, il n'a que quatre semaines d'entraînement. On voit bien que sur certaines actions, ça manque un peu de rythme sur les enchaînements."

Abi devrait donc monter en puissance dans les prochaines semaines. De quoi espérer voir le buteur de 24 ans lancer véritablement sa carrière.