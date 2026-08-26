Plusieurs anciens joueurs de l’ASSE se sont illustrés loin du Forez lors du dernier week-end. Des États-Unis à la Slovénie, en passant par l’Azerbaïdjan ou le Qatar, buts et passes décisives ont rythmé leur week-end. Tour d’horizon des performances des anciens de la maison Verte.

Le maillot change, mais certains anciens Stéphanois continuent de trouver le chemin des filets. Cette fois, plusieurs attaquants se sont distingués, avec notamment Denis Bouanga, Robert Beric ou encore Oussama Tannane. Le week-end a également souri à plusieurs anciennes joueuses stéphanoises. Alexandria Lamontagne a notamment inscrit un doublé avec Vancouver, tandis que Kess Elmore a marqué quelques secondes après son entrée avec le Sparta Prague.

Bouanga, Beric et plusieurs anciens de l'ASSE buteurs

Denis Bouanga poursuit son aventure américaine avec toujours le même efficacité. L'ancien attaquant de l'ASSE a marqué à la 79e minute lors du match nul de Los Angeles contre Portland (1-1). Elias Achouri a lui aussi trouvé le chemin des filets en MLS. Le joueur de San Diego a ouvert le score à la 35e minute lors du succès contre Colorado Rapids (3-0).

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En Slovénie, Robert Beric a retrouvé son flair de buteur. Entré à la 81e minute avec Koper sur le terrain de Mura, l'avant-centre a inscrit l'unique but de la rencontre à la 90e+4. Falaye Sacko a également marqué lors de la victoire de Neftchi contre Araz (5-0). Le défenseur malien a trouvé la faille dès la 35e minute.

Au Qatar, Oussama Tannane n'a eu besoin que de douze minutes pour marquer après son entrée avec Al-Arabi face à Shamal (2-2). Antoine Gauthier a de son côté offert la victoire au Puy face à Amiens (1-0).

Des anciennes Vertes décisives, Cafaro passeur avec Nantes

Chez les féminines, Alexandria Lamontagne a signé l'une des performances du week-end. L'ancienne Stéphanoise a inscrit deux buts coup sur coup, aux 45e et 46e minutes, lors de la victoire de Vancouver à Ottawa (5-1). Kess Elmore s'est également montrée décisive : entrée à la 67e minute avec le Sparta Prague, elle a marqué une minute plus tard contre Liberec (3-1).

Plusieurs anciens Verts se sont distingués en distillant des passes décisives. Franck Honorat, entré à la 63e minute, a délivré une passe décisive sur le cinquième but de Mönchengladbach contre Schott Mainz (5-0). Miguel Trauco a fait de même avec Sport Boys lors du succès 5-1 contre Cienciano.

Mathieu Cafaro a également délivré la passe du premier but nantais contre Rodez. La suite a été beaucoup moins favorable aux anciens Stéphanois présents à la Beaujoire. Nantes s'est incliné 5-2 et Saïdou Sow a marqué contre son camp dans le temps additionnel. Une rencontre qui laisse les Canaris sans point après trois journées de Ligue 2.

Source : Anciens Verts