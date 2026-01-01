Wahbi Khazri a officialisé la fin de sa carrière de joueur sur Canal+ Sport, où il va désormais intervenir comme consultant. L’ancien numéro 10 de l’ASSE a pris la parole avec émotion, avant de refermer une page riche, marquée par des aventures diverses en clubs, faits de haut et de bas et deux Coupes du Monde avec la Tunisie.

Wahbi Khazri à l’ASSE, un numéro 10 au rôle central

Pour les supporters stéphanois, Khazri restera l’un des visages majeurs de ces dernières années. Arrivé avec une étiquette d’international et une forte personnalité, il a endossé un rôle de leader technique dans une équipe souvent en quête de repères.

Son passage à Saint-Étienne a concentré ce qui faisait sa signature : la capacité à peser sur un match par une inspiration, un coup de pied arrêté, une frappe, un tempo. Dans les meilleurs moments, il a porté l’attaque des Verts, assumant le jeu dans les zones denses et la responsabilité des situations décisives. Son style, parfois clivant, n’a jamais été neutre. Mais il a correspondu à une fonction rare : celle d’un joueur capable de prendre le ballon quand l’équipe en manquait, et d’assumer le risque. Même lorsque l’ASSE a traversé des périodes de tension sportive, Khazri a conservé ce statut de joueur référent, à la fois exposé et attendu.

La Tunisie, deux Coupes du Monde et une fierté revendiquée

Khazri a aussi rappelé l’importance de la sélection tunisienne, qui structure une grande partie de son identité sportive. "La Tunisie, parce que sans elle, je n'aurais jamais pu faire deux Coupes du Monde."

L’international a vécu ce parcours comme une dimension fondatrice de sa carrière, avec une place particulière dans son cœur. Sa phrase finale résume le moment : "C'est une page qui se tourne."

Ce basculement se fait sans rupture avec le football. En rejoignant Canal+ Sport comme consultant, Khazri reste dans le jeu, avec un nouveau rôle. Son expérience du haut niveau, son vécu international et sa connaissance de la Ligue 1 sont des atouts qui permettront une analyse mais forcément tranchante du foot pro. Un style souvent recherché à l’antenne. Pour l’ASSE, ce départ symbolique ferme aussi un chapitre : celui d’un joueur qui aura marqué une époque récente par son influence, son caractère et ses prises de responsabilité. Le club lui a rendu hommage sur Instagram par un "Bravo pour ta carrière, Wahbi ! Que la suite soit belle !"