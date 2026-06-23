Neuf ans après son départ de Hearts, Ian Cathro continue de susciter des avis très contrastés en Écosse. Tantôt entraîneur en avance sur son temps, tantôt jeune technicien dépassé par le contexte et victime d'un environnement hostile, les supporters du club écossais ont accepté de raconter à Peuple Vert leur vérité sur le nouvel entraîneur de l'ASSE.

Le passage d’Ian Cathro à Hearts n'aura pas duré longtemps. Nommé le 5 décembre 2016, il a bouclé son expérience à l'été 2017. Ainsi, avant Estoril, avant Saint-Étienne, l’Écossais avait découvert le rôle d’entraîneur principal à Édimbourg. Il n’avait alors que 30 ans, peu d’expérience comme numéro un et un profil déjà très différent des standards du football écossais.

Les supporters de Hearts n’ont pas oublié cette période. Certains conservent un mauvais souvenir de son mandat. D’autres estiment que le contexte du club, l’influence de Craig Levein (directeur sportif de Hearts) et la pression médiatique ont largement pesé dans son échec.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Un passage à Hearts qui a laissé des traces

Le commentaire le plus dur vient d’un supporter qui décrit un entraîneur alors incapable d’adapter ses idées à son effectif. "Il jouait un football bizarre, mauvais, trop compliqué. Contre Aberdeen, il essayait d’utiliser des latéraux inversés et personne ne savait ce qu’il devait faire. C’était plutôt gênant..."

Le même supporter estime que Cathro croyait trop fortement en ses principes. "Il pensait pouvoir appliquer un football à la Guardiola à des joueurs basiques et refusait de s’adapter à l’équipe qu’il avait." Mais son jugement se nuance ensuite : "On dirait qu’il a mûri et qu’il est devenu un bon manager, mais la tâche était beaucoup trop grande pour lui à l’époque."

Un autre fan rappelle le bilan sportif. "Il a repris une équipe deuxième du championnat et elle a fini péniblement cinquième. Après une victoire 4-1 contre les Rangers et un succès 3-0 à Motherwell, nous n’avons gagné que deux matches jusqu’à la fin de la saison." Pour lui, Cathro était alors "complètement dépassé à ce moment de sa carrière."

Ian Cathro : un technicien reconnu, mais trop jeune pour le poste

Derrière la sévérité du bilan, plusieurs supporters défendent pourtant ses compétences de terrain. L’un d’eux insiste : "Cathro est vraiment très bon sur le terrain. Il a probablement le stock le plus important de séances et d’exercices que n’importe quel manager que vous pourriez trouver. Il entraîne depuis ses 16 ans et note méticuleusement chaque séance."

Ce même supporter affirme que certains jeunes passés par Dundee United ont bénéficié de sa méthode : "Quelques jeunes joueurs de Dundee United qui ont ensuite réussi attribuent une partie de leur progression au fait d’avoir touché davantage le ballon grâce à sa méthodologie."

Un autre témoignage va dans le même sens : "Les joueurs ont dit qu’il proposait de bonnes séances d’entraînement, mais cela ne se traduisait pas sur le terrain." C'est tout le paradoxe Cathro à Hearts : des idées, une méthode, mais une difficulté à imposer son autorité au groupe.

Plusieurs fans évoquent aussi son manque d’expérience dans la gestion humaine. "Il était beaucoup trop jeune. Le fait qu’il n’ait pas joué professionnellement a aussi conduit le vestiaire à ne pas le respecter. Ses idées étaient bonnes, mais il était dépassé."

Un contexte écossais hostile à Ian Cathro

La presse écossaise revient souvent dans les réponses. Cathro, jeune, analytique, sans carrière professionnelle, a rapidement été caricaturé. "Les médias se moquaient de lui dès le début parce qu’il utilisait un ordinateur portable."

Un supporter estime que le football écossais n’était pas prêt à accueillir ce type de profil : "Le football écossais avait dix ans de retard. Les médias l’ont moqué dès son arrivée." Un autre va plus loin : "Il a été ciblé par les médias parce qu’il était jeune et utilisait des ordinateurs au bord du terrain. J’ai entendu dire que son coaching et ses entraînements étaient incroyables, mais je ne pense pas qu’il avait les qualités de management humain à ce moment-là."

Le rôle de Craig Levein, alors directeur du football, est également pointé. "Levein l’a régulièrement fragilisé. Il y a eu l'épisode où quelqu’un avait descendu une note de la tribune jusqu’à Cathro sur le banc. Cela donnait l’impression qu'il faisait ce qu'on lui disait, qu’il était une marionnette."

Une expérience difficile, pas forcément un verdict définitif

Le témoignage le plus intéressant tient peut-être dans cette formule : "Il est injuste de juger Cathro uniquement sur son passage à Hearts. Hearts n’était pas adapté à Cathro et Cathro n’était pas adapté à Hearts à ce moment-là."

Un autre supporter estime même que le Cathro actuel correspondrait mieux au football moderne : "C'est clairement un bon coach. Il n’était pas prêt pour un grand club quand il a eu le poste à Hearts. Aujourd’hui, je pense qu’il est prêt pour effectuer du bon boulot dans un grand club."

Cathro arrive dans le Forez avec un échec écossais ancien, mais aussi plusieurs années d’apprentissage auprès d'entraîneurs reconnus. Au Portugal, il a laissé un très bon souvenir au club et aux supporters. À Hearts, il a découvert ce qu’un jeune entraîneur peut payer lorsqu’il ne maîtrise ni le vestiaire, ni l’environnement, ni le rapport de force interne.

À l’ASSE, le défi sera différent mais la pression sera réelle. Les supporters de Hearts ne lui offrent pas un blanc-seing. Ils rappellent surtout qu’un entraîneur peut avoir des idées avant d’avoir les épaules. Reste à savoir si Ian Cathro a désormais les deux...