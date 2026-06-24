Annoncé avec insistance du côté de l'ASSE, Sohaib Nair pourrait rapidement devenir l'une des premières recrues estivales des Verts. Si son profil séduit sur le papier, un élément mérite toutefois une attention particulière : sa disponibilité au fil des saisons.

L'AS Saint-Étienne poursuit son mercato avec l'objectif de renforcer un secteur défensif qui a souffert tout au long de la saison dernière. Parmi les pistes les plus chaudes figure Sohaib Nair, défenseur central de Guingamp âgé de 24 ans. Un joueur suivi depuis plusieurs mois et dont la progression en Ligue 2 a attiré l'attention de plusieurs clubs.

Mais derrière les qualités athlétiques et le potentiel du défenseur franco-marocain, un constat interpelle déjà : sa capacité à enchaîner les saisons complètes.

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Sohaib Nair : une progression freinée par des absences

Depuis ses débuts avec les équipes réserves de Toulouse puis de Guingamp, Sohaib Nair n'a jamais réellement connu une saison pleine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.

Lors de l'exercice 2025-2026, le défenseur a disputé 22 rencontres toutes compétitions confondues (18 en Ligue 2, 3 en Coupe de France et 1 en National 3).

La saison précédente, en 2024-2025, il avait participé à 31 matchs avec Guingamp, son meilleur total depuis le début de sa carrière.

Avant cela, Nair avait disputé 15 rencontres de National 2 en 2023-2024 et 26 matchs lors de la saison 2022-2023. Enfin, sous les couleurs de Toulouse, il avait joué 11 matchs de National 3 en 2021-2022.

Au total, cela représente 105 matchs en cinq saisons, soit une moyenne de seulement 21 rencontres par exercice.

Un chiffre relativement faible pour un joueur de champ appelé à franchir un nouveau palier dans sa carrière.

Un risque que l'ASSE connaît déjà très bien

Si cette donnée mérite d'être soulignée, c'est aussi parce que Saint-Étienne a déjà été confronté à ce type de problématique ces derniers mois.

Lors de la saison écoulée, les coachs stéphanois ont régulièrement dû composer avec les absences de plusieurs défenseurs. Les cas de Maxime Bernauer et Chico Lamba ont notamment illustré les difficultés rencontrées par le staff pour stabiliser son arrière-garde.

Entre blessures, pépins physiques et indisponibilités répétées, l'ASSE a souvent manqué de continuité défensive. Une situation qui a pesé dans les performances collectives.

L'arrivée éventuelle de Sohaib Nair apporterait sans aucun doute de la concurrence et du potentiel à un secteur en reconstruction. Toutefois, les dirigeants stéphanois devront s'assurer que les soucis physiques ayant ponctué son début de carrière ne deviennent pas un frein à son développement.

Car si le talent du Guingampais semble faire consensus, sa capacité à rester disponible sur la durée pourrait bien constituer l'un des dossiers les plus scrutés en interne avant une éventuelle signature. Une donnée loin d'être anodine pour une ASSE qui cherche avant tout à bâtir une défense fiable et durable.

Source : Données statistiques Transfermarkt