L'émotion est immense au Centre Sportif Rober Herbin de l'Étrat et partout dans le Forez. Au surlendemain du terrible drame survenu dans le Rhône, l’AS Saint-Étienne (ASSE) est sortie du silence pour apporter tout son soutien à son ancien attaquant, Kenzo Kies, qui fait actuellement face à un moment d’une immense gravité, entouré de ses proches.

C'est un club profondément meurtri qui a communiqué officiellement ce mercredi 24 juin. Il faut dire que le lien entre le jeune joueur de 21 ans et la maison verte est profond : Kenzo Kies a en effet porté la tunique stéphanoise pendant sept ans, de 2018 à 2025. Arrivé à l'âge de 13 ans après avoir débuté chez le voisin lyonnais, ce pur produit de la région a gravi tous les échelons de l'académie avant de disputer 20 matchs (pour 4 buts) avec l'équipe réserve en National 3.

Kenzo Kies (Ex-ASSE) en état de mort cérébrale après un terrible drame

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L'ASSE apporte son soutien à Kenzo Kies

Particulièrement marquée par ce drame, l’AS Saint-Étienne a tenu à exprimer officiellement toute son affection et son soutien indéfectible à la famille du joueur dans cette épreuve d'une douleur absolue. Un message d'unité qui fait écho à la terrible onde de choc qui s'est propagée chez les supporters depuis l'annonce de son accident.

Pour rappel, le jeune homme s'est retrouvé piégé par les eaux et un fort courant ce lundi après-midi au niveau des cascades de la Feyssine, à Caluire-et-Cuire, alors que la région subissait un pic de canicule exceptionnel. Transporté à l'hôpital après l'intervention des plongeurs, il lutte désormais pour sa vie. Au-delà des rivalités sportives passées, le football rhônalpin et breton reste suspendu aux nouvelles de l'hôpital. Kenzo, l’ensemble du Peuple Vert s'associe au message du club et pense très fort à toi ainsi qu'à tes proches.