Cinq mois après son départ de l'AS Saint-Étienne, Eirik Horneland continue d'alimenter les rumeurs. Alors que la presse norvégienne l'annonce parmi les favoris pour retrouver le banc du SK Brann, un média anglais estime désormais que l'ancien entraîneur des Verts serait une piste crédible pour un club britannique.

L'épisode stéphanois d'Eirik Horneland n'aura duré qu'un peu plus d'un an. Arrivé avec l'ambition de relancer un club en difficulté, le technicien norvégien n'a jamais réussi à installer durablement son projet dans le Forez. Pourtant, sa cote reste élevée à l'étranger.

Selon le quotidien norvégien Bergensavisen, son nom figure aujourd'hui parmi les principaux candidats pour reprendre le SK Brann. Un club qu'il connaît parfaitement puisqu'il l'avait quitté en janvier 2025 pour rejoindre l'ASSE.

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Un retour à Brann déjà évoqué

La situation du club norvégien explique ce retour de flamme. Freyr Alexandersson, qui avait succédé à Horneland, a été limogé après un début de saison catastrophique.

Avec sept défaites en douze rencontres de championnat, Brann occupe seulement la 11e place sur 16 et accuse déjà quatorze points de retard sur le leader Viking FK.

Dans ce contexte, le nom de l'ancien entraîneur stéphanois apparaît naturellement. Son passage à Brann reste l'un des plus marquants de l'histoire récente du club. Sous ses ordres, l'équipe était remontée dans l'élite norvégienne avant de remporter la Coupe de Norvège puis de terminer vice-championne.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en 135 rencontres dirigées à Brann, Horneland a enregistré 85 victoires, 25 nuls et seulement 25 défaites, avec une différence de buts impressionnante de +176.

Blackburn invité à tenter sa chance pour Horneland

Mais la Norvège n'est pas la seule destination évoquée ces dernières semaines. Après Aberdeen, Rosenborg et Malmö, c'est désormais l'Angleterre qui s'intéresse à son profil.

Dans un article publié ce mardi, le média spécialisé The72 estime que Blackburn Rovers devrait sérieusement étudier sa candidature.

Le club anglais cherche un nouvel entraîneur après avoir échoué à convaincre Michael O'Neill de poursuivre l'aventure. Si la piste menant à Slaven Bilic semble compliquée sur le plan financier, plusieurs observateurs britanniques considèrent Horneland comme une alternative crédible.

Un échec à l'ASSE relativisé à l'étranger

Le plus surprenant reste peut-être le regard porté sur son passage dans le Forez.

The72 estime que son échec à Saint-Étienne ne remet pas en cause sa réputation. Le média anglais rappelle que le poste d'entraîneur de l'ASSE est souvent considéré comme particulièrement complexe, entre les attentes élevées des supporters et les contraintes sportives et financières du club (!).

L'article souligne également que le technicien de 51 ans reste très respecté en Norvège pour son travail effectué à Haugesund, Rosenborg puis Brann.

Son style de jeu est également mis en avant. The72 décrit le style Horneland qui a rincé les Verts : exercer un pressing constant, tout en cherchant à récupérer rapidement le ballon après sa perte. Une philosophie qui pourrait séduire Blackburn, désireux de redonner de l'élan à un club qui vient de terminer à une décevante 20e place de Championship.

Horneland : un avenir qui se précise

Pour l'instant, aucune discussion officielle n'a été confirmée. Mais une tendance se dégage : malgré une expérience stéphanoise terminée prématurément, Eirik Horneland conserve une vraie crédibilité sur le marché des entraîneurs européens.

Reste désormais à savoir s'il choisira la sécurité d'un retour dans un environnement qu'il maîtrise parfaitement à Brann ou, s'il était contacté, le défi plus ambitieux proposé par un championnat aussi exigeant que la Championship anglaise.