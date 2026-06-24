Cette saison encore, l'ASSE a pu compter sur ses supporters. Un atout non négligeable, qui compte autant sur le terrain que dans le quotidien du club. Sportune a calculé ce que rapporte à Saint-Etienne un match à Geoffroy-Guichard pour la saison 2024-25.

Sans surprise, les supporters de l'ASSE ont largement dominé les débats en terme d'influence cette saison. Avec une moyenne de 31 448 spectateurs, le club du Forez détient aussi le record d’affluence de la saison : 39 772 spectateurs face à Amiens SC.

Saint-Etienne a également fait partie des quatre clubs ayant dépassé la barre des 10.000 spectateurs de moyenne cette saison aux côtés du Mans FC, de Nancy et du Stade de Reims. Avec un taux de remplissage supérieur à 70%, l’ASSE confirme plus que jamais son statut de locomotive populaire du football français malgré sa descente en Ligue 2.

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Déjà la saison dernière, dans l'élite, l’ASSE avait marqué les esprits en rassemblant en moyenne 30 288 supporters par match. Un tel engouement plaçait alors le club au 6e rang des affluences à domicile de Ligue 1, talonnant le RC Lens (37 936) et surclassant nettement des structures bien installées comme Nantes ou Rennes.

Au-delà du prestige dans les tribunes, cette fidélité se traduit de manière très concrète dans les comptes de l'écurie stéphanoise.

Un demi-million par match dans les poches de l'ASSE

Ce large soutien populaire compte autant sur le terrain que dans la vie du club. D'un point de vue financier, il s'agit d'un revenu important selon nos confrères de Sportune. En mesurant les gains de billetterie par match joué pour la saison précédente, chaque match disputé à Geoffroy-Guichard rapporte plus d'un demi-million d'euro à l'ASSE.

Une entrée d'argent notable, qui pèse sur l'ensemble de la saison. Avec 17 matchs disputés dans le Chaudron en 2024-25, Saint-Etienne pourrait bien avoir encaissé plus de 8 millions d'euros.

Un pactole indispensable qui sécurise le budget de l'institution. Il offre aux dirigeants une indépendance financière précieuse face aux incertitudes des droits TV.