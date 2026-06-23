Le monde du football est sous le choc. Passé par le centre de formation de l’ASSE entre 2018 et 2025, le jeune attaquant de 21 ans, Kenzo Kies, se trouve en état de mort cérébrale après une noyade survenue ce lundi après-midi dans le Rhône, à Caluire-et-Cuire.

Ce lundi 22 juin, alors qu’une canicule exceptionnelle frappait la région lyonnaise avec plus de 38°C BFM TV a annoncé qu'un joueur était en état de mort cérébrale après une noyade. Il passait l'après-midi avec des proches près du parc de la Feyssine. Aux alentours de 17h30, quatre personnes ont été piégées par un fort courant au niveau des cascades, dans une zone pourtant interdite à la baignade.

Si trois de ses compagnons ont pu être extraits de l'eau à temps ou réanimés par les secours, il est resté longuement immergé. Repêché par des plongeurs, il a été transporté à l’hôpital en état de mort cérébrale. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. La victime de ce terrible drame est Kenzo Kies, ancien joueur de l'ASSE...

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Un parcours entre l'OL, l'ASSE et Guingamp

Né à Lyon en 2005, Kenzo Kies a débuté sa formation à l'Olympique Lyonnais avant de faire le choix fort de rejoindre l'AS Saint-Étienne en 2018. Sous le maillot vert, il a gravi les échelons jusqu'à l'équipe réserve, totalisant 20 matchs et 4 buts inscrits en National 3. En juin 2025, à la fin de son contrat, il avait rebondi à l'En Avant Guingamp pour évoluer avec l'équipe B.

La canicule multiplie les risques

Ce drame s'inscrit dans un contexte national alarmant. La ministre des Sports, Marina Ferrari, a fait état ce mardi d'une « vingtaine de décès par noyade depuis le début du week-end », rappelant l'importance vitale de ne se baigner que dans des zones surveillées. Le département du Rhône reste placé en vigilance orange.

L'équipe de Peuple-Vert adresse ses pensées les plus émues à la famille de Kenzo Kies, à ses proches ainsi qu'à ses anciens coéquipiers et éducateurs de l'Étrat.