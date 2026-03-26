Défenseur le plus cher du monde lorsqu'il a rejoint Manchester City en 2014, Eliaquim Mangala a défendu les couleurs de l'ASSE pendant six mois en 2022. Présent lors de la descente des Verts en Ligue 2, l'international français évolue depuis fin janvier en Bolivie.

Des nouvelles d'un ancien de la maison verte. Formé à Namur puis au Standard de Liège (Belgique), Eliaquim Mangala fait partie des 1 243 joueurs ayant disputé au moins un match professionnel avec l'AS Saint-Étienne depuis sa création en 1933. Un passage dans le Forez qui n'est malheureusement pas resté dans les mémoires pour les bonnes raisons.

Une issue catastrophique avec l'ASSE

Sans club dès juillet 2021 après un passage de deux saisons à Valence (Liga), l'international français (huit sélections) débarque à l'ASSE en janvier 2022. Les Verts sont alors engagés dans une mission maintien en Ligue 1 particulièrement mal embarquée. Après 21 journées, les Stéphanois pointent à une très inquiétante dernière place. Dans le Forez, Mangala dispute 15 matches (un but) mais ne parvient pas à sauver le club d'une première descente depuis près de vingt ans au terme d'un barrage catastrophique perdu aux tirs au but face à Auxerre.

Six mois sous le maillot Vert et une issue désastreuse pour l'ASSE, loin du statut d'un défenseur central du calibre de Mangala. En effet, à l'été 2014, le Français devient le défenseur le plus cher de l'histoire du football lorsqu'il rejoint Manchester City en provenance de Porto (45 millions d'euros). Le pic d'une carrière que le natif de Colombes n'aura jamais vraiment pu assumer. Quatre saisons sous contrat avec les Sky Blues mais deux prêts à Valence et Everton pour seulement 79 matches sous le maillot citizen.

Un nouveau challenge en Amérique du Sud

Parti libre en Espagne avant de rejoindre l'ASSE, Mangala quitte le Forez après la descente en Ligue 2 et ne retrouvera un club qu'un an plus tard (Estoril). Là encore, après deux saisons au Portugal, Mangala s'en va libre en juillet 2025, au bout de son contrat. S'ensuit six nouveaux mois sans jouer, avant une nouvelle opportunité à l'autre bout du monde. En effet, depuis le 27 janvier 2026, l'ancien défenseur des Verts évolue en Bolivie, du côté du Club Deportivo Oriente Petrolero. Une nouvelle aventure qu'il a développé pour le Late Football Club de Canal+.

On a retrouvé Eliaquim Mangala en Bolivie 😳 L’ex défenseur le plus cher du monde nous raconte ses aventures boliviennes en direct du Late FC sur CANAL+ Foot 🖥️ pic.twitter.com/wMkx8X4dUj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 24, 2026

"Ça a été une opportunité, tout simplement. Un intermédiaire m'a contacté pour me présenter le projet du club, qui était pas mal en difficulté sur le plan sportif, explique le défenseur. Mais quand j'ai vu le projet, les supporters qu'il y a ici, l'ambiance et l'histoire du club, je me suis dit que ce serait un challenge d'essayer de remettre le club à son niveau avec l'aide de l'équipe. L'Amérique du Sud, en fin de carrière, je me suis dit pourquoi ne pas essayer quelque chose de nouveau ?"

Sous contrat jusqu'en décembre prochain, le Français est pour le moment dans les clous de l'objectif du club. Pour sa deuxième saison en D1, le Club Deportivo Oriente Petrolero est 12e sur 16 (33 points) et plutôt à l'aise en vue du maintien.