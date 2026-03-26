La dernière mise à jour des valeurs marchandes en Ligue 2 de Transfermarkt confirme une tendance nette : l’ASSE place plusieurs joueurs parmi les plus valorisés du championnat, malgré la montée en puissance de Reims. Une photographie qui met en lumière la progression individuelle de plusieurs Stéphanois.

Le classement des valeurs marchandes a été largement bouleversé. Patrick Zabi s’impose désormais comme le joueur le mieux valorisé de l’histoire de la Ligue 2 avec 20 millions d’euros, dépassant le précédent record détenu par Lucas Stassin. Le Stéphanois reste toutefois solidement installé sur le podium à 15 millions d’euros. Cette stabilité confirme son statut dans le championnat. À ses côtés, Zuriko Davitashvili (10 M€) conserve une place dans le haut du classement. L’ASSE reste ainsi représentée parmi les profils offensifs les plus cotés, dans un contexte où Reims et Troyes se taille également leur part du gâteau.

Stassin, point d’ancrage d’une dynamique offensive

Lucas Stassin s’inscrit dans une forme de continuité. Sa valeur n’évolue pas lors de cette mise à jour, mais elle reste élevée. Cela traduit une reconnaissance déjà installée. Il demeure l’un des attaquants les plus identifiés de Ligue 2, avec une régularité qui justifie sa présence dans le XI le plus valorisé du championnat. Une valeur qui pourrait progresser si le buteur belge poursuit sa montée en puissance, comme on l'observe depuis plusieurs semaines.

Zuriko Davitashvili s’inscrit dans la même logique. Sa valorisation à 10 millions d’euros le place parmi les joueurs offensifs les plus influents. Il incarne lui aussi une pièce importante dans l’animation du jeu stéphanois.

Pedro et les jeunes en forte progression

La dynamique la plus remarquable concerne Kévin Pedro. Sa valeur grimpe fortement pour atteindre 4 millions d’euros, tout comme son partenaire de défense, Chico Lamba. Cette progression reflète son impact croissant et son installation dans le onze. Il apparaît désormais dans le XI le plus valorisé de Ligue 2, ce qui confirme sa montée en puissance.

D’autres profils suivent cette trajectoire. Très étonnamment, alors qu'il ne joue pas, Djylian N’Guessan atteint 5 millions d’euros, tout comme Abdoulaye Kanté, qui lui, au contraire, est bien installé dans le onze de Montanier. À l’inverse, João Ferreira et Ebenezer Annan connaissent une légère baisse. Logique puisque l'un et l'autre n'apparaissent presque plus avec les professionnels.

Une stratégie qui se lit dans les chiffres pour l'ASSE

Au niveau collectif, Saint-Étienne atteint 82,65 millions d’euros de valorisation. Le club reste derrière Reims (93,90 millions d'euros), mais confirme sa position parmi les effectifs les plus valorisés du championnat. Cette hiérarchie confirme une stratégie claire et assumée pour l'ASSE : miser sur des profils jeunes, à fort potentiel, capables de générer de la valeur à court terme.

La présence de quatre Stéphanois dans le XI le plus valorisé vient appuyer cette lecture. Elle ne garantit pas les résultats sportifs, mais elle traduit une dynamique. Celle d’un effectif en progression, dont plusieurs éléments s’installent parmi les références du championnat. Une montée en Ligue 1 pourrait même faire exploser certaines valeurs...