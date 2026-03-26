Interrogé par le média Capté, l'ancien Stéphanois Geoffrey Dernis est revenu sur un fait marquant de sa carrière, notamment sa relation particulière avec l’AS Saint-Étienne et ses supporters, qui n’ont jamais oublié son incroyable but face à l’Olympique de Marseille.

C’est le 6 octobre 2007 que l’ASSE de Laurent Roussey recevait l’Olympique de Marseille d’Éric Gerets, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Ce soir-là, Geoffrey Dernis, milieu gauche stéphanois, débutait la rencontre sur le banc.

Un retour sous tension avant l’exploit

Il confie lors de cette interview qu’il faisait son retour dans le groupe après avoir été écarté lors de la journée précédente, sur fond de tensions avec son entraîneur. Bien que Dernis précise qu’il s’agissait simplement d’un conflit d’opinion, les deux hommes s’appréciaient fortement.

Dans un match disputé et équilibré, l’ailier stéphanois entre en jeu à la 75e minute à la place de Dimitri Payet. Les Marseillais, réduits à dix après l’exclusion du latéral nigérian Taye Taiwo à la 87e minute, commencent alors à reculer.

Un but entré dans la légende du Chaudron

Dans les derniers instants du match, Geoffrey Dernis va faire basculer la rencontre. À la 93e minute, il déclenche une frappe surpuissante du pied gauche qui vient se loger sous la barre de Steve Mandanda, offrant la victoire aux Verts.

Avant cela, le gardien marseillais s’était montré héroïque face à Ilan et Bafétimbi Gomis, maintenant son équipe à flot. Mais sur cette ultime tentative, il ne peut rien.

Un but instinctif, presque libérateur. Comme il l’explique lui-même, il frappe en se disant que ce serait sans doute sa dernière occasion. Le reste appartient ensuite à l’histoire.

Encore aujourd’hui, ce moment reste gravé dans la mémoire des supporters stéphanois, qui ne manquent jamais de lui rappeler cet exploit dès qu’il revient à Saint-Étienne. Un but qui a marqué toute une génération.

De son côté, Geoffrey Dernis se rappelle du Chaudron et de l’explosion que ce but a provoquée : un bruit immense qu’il n’a jamais oublié. Cette saison-là, Dernis finit deuxième meilleur buteur avec huit réalisations, à égalité avec Pascal Feindouno, derrière Bafétimbi Gomis et ses 18 buts. Les Verts terminent le championnat en trombe à la cinquième place avec 58 points et s’offrent une qualification en Coupe de l’UEFA, une première depuis 1982, soit 26 ans après.

Source : Capté (X)