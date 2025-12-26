C'est une triste nouvelle pour le monde du football et pour tous les supporters de l’AS Saint-Étienne. Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur emblématique des Verts, est décédé ce vendredi 26 décembre 2025 à l’âge de 72 ans, a annoncé officiellement le Montpellier HSC sur ses réseaux sociaux.

Jean-Louis Gasset laisse derrière lui une carrière riche et marquante. Né à Montpellier, il avait longtemps marqué l’univers du football français. Il avait dirigé l’ASSE à la fin des années 2010 et laissé une forte empreinte dans le Forez.

Arrivé à Saint-Étienne en novembre 2017 pour épauler Julien Sablé, Gasset avait rapidement pris les rênes de l’équipe première. Il avait réussi à sauver le club de la relégation puis l’avait qualifié pour l’Europe la saison suivante, offrant aux supporters des souvenirs intenses et une fierté retrouvée après des années difficiles.

Retour sur l’héritage de Jean-Louis Gasset à l’ASSE

Gasset n’était pas un entraîneur comme les autres à Saint-Étienne. Il incarnait la ténacité, la passion et l’attachement à l’identité de ce club historique. Son arrivée avait redonné espoir à un groupe en quête de repères. Il avait su stabiliser l’équipe et lui rendre un profil compétitif en Ligue 1, permettant à l’ASSE de finir à une place européenne lors de la saison 2018-2019.

Les Verts se souviennent de ses coups de sang, de ses discussions honnêtes avec les joueurs et de sa capacité à extraire le meilleur de formations modestes mais ambitieuses. Chez les supporters, son nom restera associé à une période où Saint-Étienne retrouvait une certaine sérénité sur le terrain.

Jean-Louis Gasset n’était pas seulement un technicien de football. Il était un mentor pour beaucoup, capable de rassembler une équipe autour d’un objectif commun. Son attachement à l’ASSE et à son histoire restera dans les mémoires comme un moment fort de l’ère moderne des Verts.

Une carrière marquée par de nombreux défis

Avant d’arriver à Saint-Étienne, Gasset avait déjà un long parcours dans le football. Il avait officié comme entraîneur mais aussi comme adjoint dans plusieurs clubs français de Ligue 1, notamment au Paris Saint-Germain et à Bordeaux. Il avait aussi entraîné Montpellier, Bordeaux, Marseille ou encore la sélection de Côte d’Ivoire au cours de sa carrière.

Sa carrière avait été faite de hauts et de bas, comme souvent dans le métier, mais son professionnalisme et son amour du jeu l’avaient toujours distingué aux yeux de ses pairs et des supporters.

La disparition de Jean-Louis Gasset laisse un grand vide dans le football français. Ses proches, ses anciens joueurs, ses collègues et des milliers de supporters pleurent aujourd’hui une figure respectée et aimée du ballon rond. La rédaction de Peuple-Vert présente ses condoléances aux proches de Jean-Louis Gasset