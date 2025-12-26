Ancien de l’ASSE, Jérémy Vachoux se retrouve au cœur d’une histoire trouble en Albanie. Entre départ discret de l’UNFP FC et soupçons relayés sur les réseaux sociaux, le parcours du gardien formé à L’Étrat prend une tournure aussi inattendue que déroutante.

Après plusieurs saisons en France, Jérémy Vachoux s’était retrouvé sans contrat à l’été 2025. Comme beaucoup de joueurs dans cette situation, il avait rejoint l’UNFP FC afin de maintenir sa condition physique et se montrer auprès de clubs. Sous les ordres de Laurent Peyrelade, il retrouvait un cadre structuré, dans l’attente d’une nouvelle opportunité.

Après avoir profité du stage de l’UNFP FC, Jérémy Vachoux s'est offert un nouveau projet. À 31 ans, le gardien a choisi une destination pour le moins originale. Direction l’Albanie et le FK Bylis Ballsh, pensionnaire de Kategoria Superior. Libre depuis la fin de son aventure au Stade Lausanne en Suisse, le portier relance une nouvelle fois sa carrière à l’étranger. Un choix fort pour un joueur au parcours déjà très atypique.

Formé à l’ASSE, passé par la Ligue 2, la Suisse et le Venezuela, Vachoux n’a jamais suivi un chemin classique. À Ballsh, le club albanais récupère un gardien expérimenté, apparu à 85 reprises en Ligue 2 au cours de sa carrière. Un profil censé sécuriser un poste clé. Mais quelques mois seulement après son arrivée, l’ancien Stéphanois se retrouve au centre d’une situation déroutante.

Jérémy Vachoux (formé à l'ASSE) vit un épisode curieux en Albanie

Son arrivée en Albanie se fait sans bruit. Le portier s’installe rapidement comme une option crédible dans les cages. Jusqu’à ce match disputé le 24 décembre 2025 face à Vora, qui va tout changer.

Ce jour-là, Bylis s’incline lourdement, 4-1. Mais c’est surtout la sortie de Jérémy Vachoux qui interpelle. À la 44e minute, alors que son équipe est mené 2-0, le gardien quitte le terrain. La raison officielle avancée par son entraîneur évoque une blessure. Une explication qui peine à convaincre au vu des images. Le joueur semble alors en pleine possession de ses moyens.

Très vite, les réseaux sociaux s’enflamment. Des soupçons de matchs truqués circulent. Certains voient le comportement de l'ancien portier de Dunkerque comme une contestation à une décision mais difficile de demeler le vrai du faux...