Les Verts continuent de marquer les esprits, même loin de Geoffroy-Guichard. En Coupe de France, leur couleur mythique provoque encore des réactions inattendues chez les clubs du Rhône. Une anecdote savoureuse vient rappeler à quel point le vert reste un symbole fort, y compris chez les voisins lyonnais.

Le dernier match de l’année 2025 en Coupe de France proposait un derby 100 % rhodanien entre le FC Saint-Cyr Collonges et l’Olympique Lyonnais. Sans surprise, l’écart sportif s’est rapidement fait sentir et l’OL s’est imposé 3-0 face au club amateur. Malgré le score, la rencontre s’est déroulée dans une excellente ambiance, marquée par le respect et la convivialité. Comme quelques semaines plus tôt lors du match entre l’ASSE et Écotay-Moingt (11-1), cette affiche a rappelé ce que le football amateur sait encore offrir de mieux : du partage, de la ferveur et une identité forte des deux côtés.

L’événement avait tout d’une fête locale. Mais au-delà du terrain, un détail a particulièrement retenu l’attention des observateurs et des supporters. Une anecdote insolite, directement liée à la couleur verte, symbole historique de l’AS Saint-Étienne, est venue pimenter cette soirée de Coupe de France.

Les Verts, un symbole qui dérange encore

Avant même le coup d’envoi, le FC Saint-Cyr Collonges a pris une décision pour le moins surprenante. Le club amateur a tout simplement refusé de porter des chasubles vertes lors de l’échauffement. Un choix assumé, loin d’être anodin. Selon les informations du Progrès, un dirigeant saint-cyrôt a préféré éviter toute référence à la couleur emblématique de l’ASSE, pourtant absente de cette rencontre face à l’Olympique Lyonnais.

Résultat : une virée express à Décathlon Limonest afin d’acheter des chasubles blanches. Une décision qui a rapidement fait sourire, mais qui en dit long sur la place occupée par le vert dans l’imaginaire collectif régional. Même face à l’OL, le vert reste associé au rival historique. Plus qu’une simple couleur, il incarne une histoire, des derbies brûlants et une rivalité qui dépasse largement les terrains.

Dans le Rhône, le vert reste immédiatement rattaché aux Verts, à leur passé glorieux et à leur rivalité avec l’Olympique Lyonnais. Pour un club lyonnais, enfiler cette couleur avant d’affronter l’OL n’est jamais un geste neutre.