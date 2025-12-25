La mise à jour de mi-saison Transfermarkt des valeurs marchandes en Ligue 2 confirme la place centrale de l’ASSE dans l’économie du championnat, tout en mettant en lumière une dynamique plus contrastée au sein de l’effectif. Si les Verts demeurent l’équipe la mieux valorisée, certaines baisses individuelles traduisent une saison 2025-2026 plus nuancée, marquée par l’émergence de nouveaux profils et une concurrence accrue en tête de tableau.

Sur le plan sportif, l’ASSE réalise une première partie de saison cohérente mais néanmoins décevante. Engagés dans une lutte serrée pour les premières places, les Stéphanois ont alterné le bon et le moins bon. Cette réalité sportive se reflète logiquement dans les ajustements opérés par Transfermarkt, qui sanctionne ou valorise les trajectoires individuelles à l’approche du mercato hivernal.

ASSE : Une valeur collective toujours dominante malgré un léger recul

Avec une valeur d'effectif globale estimée à 64,95 millions d’euros, l’AS Saint-Étienne reste la référence économique de la Ligue 2. Toutefois, cette mise à jour acte un recul collectif notable, puisque l’effectif stéphanois perd environ 3 millions d’euros, soit la plus forte baisse enregistrée dans le championnat. Un signal à interpréter avec mesure, mais qui illustre un certain rééquilibrage et traduit la baisse de valeur de plusieurs cadres.

Lucas Stassin, malgré son statut de joueur le mieux valorisé de Ligue 2, voit sa cote passer de 16 à 15 millions d’euros. Une correction relative, liée à une production offensive plus irrégulière sur cette première partie de saison. Même constat pour Pierre Ekwah (- 2 M€), toujours à l'écart du groupe. Zuriko Davitashvili (- 1 M€) voit également sa cote chuter. Les prestations récentes de l'ailier géorgien ont-elles été prises en compte ? C'est une réelle question quand on sait que Davitashvili a tout de même inscrit 9 buts cette saison et permis aux stéphanois d'accrocher quelques points.

La progression des jeunes, un signal positif pour l’avenir

À l’inverse, cette mise à jour met en avant l’émergence de nouveaux profils au sein de l’effectif stéphanois. Joshua Duffus en est un parfait exemple. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives depuis la précédente actualisation, il voit sa valeur exploser, passant de 600 000 euros à 3 millions d’euros. Une progression spectaculaire, qui récompense son impact direct et sa capacité à s’imposer dans la rotation offensive.

Cette évolution s’inscrit dans la ligne directrice du projet mené cette saison, à savoir intégrer progressivement de nouveaux profils capables d’apporter de la verticalité et de l’intensité. Dans un effectif en transition, ces signaux positifs constituent un levier de valorisation sportive et économique, à condition de confirmer sur la durée.

Une concurrence de plus en plus structurée en Ligue 2

Si l’ASSE conserve son avance, celle-ci se réduit. Le Stade de Reims, malgré sa relégation, progresse fortement grâce à une politique assumée en faveur de la jeunesse. Martial Tia et Abdoul Koné atteignent chacun les 5 millions d’euros, tandis que la valeur collective rémoise grimpe à 60,80 millions. Une trajectoire similaire est observée à l’ESTAC Troyes, dont la valorisation explose, portée par des joueurs comme Tawfik Bentayeb ou Mathys Detourbet.

Dans ce contexte, l’ASSE ne peut plus s’appuyer uniquement sur son historique et son poids structurel. La saison 2025-2026 démontre que la Ligue 2 est désormais un championnat où la valorisation repose sur la performance immédiate et la capacité à faire progresser des actifs jeunes. Pour Saint-Étienne, l’enjeu sera donc double : maintenir un niveau sportif élevé tout en relançant la dynamique de certains cadres afin de préserver son statut de référence économique.