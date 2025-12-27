L’AS Saint-Étienne est en deuil. Alors que nous apprenions le décès de Jean-Louis Gasset ce vendredi, c'est Ginès Gonzales, ancien défenseur des Verts et champion de France en 1967, qui est décédé le 23 décembre dernier à Saint-Priest-en-Jarez, à l’âge de 87 ans. Né le 11 septembre 1938 à Saint-Étienne, il incarnait une génération profondément attachée aux couleurs vertes et à l’identité du club.

Formé à l’AS Saint-Étienne, Ginès Gonzales intègre le groupe professionnel en 1957. S’il ne parvient pas à s’imposer durablement lors de ce premier passage, il reste un joueur respecté pour son sérieux et son engagement. Entre 1957 et 1961, puis lors de son retour de 1965 à 1967, il portera à nouveau le maillot vert, son club de cœur. Entre ces deux périodes stéphanoises, il évolue au RC Strasbourg de 1961 à 1965, où il bénéficie d’un temps de jeu plus conséquent.

International olympique, Ginès Gonzales participe aux Jeux Olympiques de Rome en 1960 avec l’équipe de France. Il dispute notamment une rencontre face au Pérou, lors d’un tournoi qui verra les Bleus être éliminés dès le premier tour. Au fil de sa carrière, il côtoie plusieurs figures majeures de l’histoire stéphanoise, parmi lesquelles Robert Herbin, Jean-Michel Larqué, Hervé Revelli, Rachid Mekhloufi, Aimé Jacquet ou encore son ami proche Georges Bereta.

Ginès Gonzales sacré champion de France en 1967

Lors de la saison 1966-1967, il fait partie de l’effectif sacré champion de France sous les ordres de Jean Snella. Défenseur latéral dur sur l’homme, fiable et intraitable dans le duel, il incarnait ces joueurs discrets mais essentiels, sur lesquels un collectif peut toujours s’appuyer. Au total, Ginès Gonzales aura disputé 140 matchs en Division 1 et 12 rencontres européennes au cours de sa carrière. Il avait également remporté la Coupe Charles Drago en 1958 avec l’ASSE.

Après avoir raccroché les crampons, il continuera à servir le club en entraînant la section amateur de l’AS Saint-Étienne. Modeste, humble, parfois inquiet de déranger, Ginès Gonzales était unanimement respecté pour sa fidélité et son attachement aux Verts.

À sa famille et à ses proches, Peuple-Vert.fr adresse ses plus sincères condoléances.

