Depuis quelques jours, Dylan Batubinsika s'est rendu au Maroc, pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) avec la République Démocratique du Congo. Le défenseur stéphanois disputait son second match de la compétition ce samedi face au Sénégal.

La CAN a débuté depuis quelques jours. Un seul stéphanois y participe, Dylan Batubinsika. Mais, comme lors du premier match contre le Bénin gagné 1-0 par son pays, le stéphanois est resté sur le banc. Ce n'est pas le cas de l'ancien stéphanois Nathanaël Mbuku, aujourd'hui à Montpellier qui fait parti des cadres de cet effectif. Présente au sein du groupe D, la RDC est accompagné par le Bénin, le Botswana et le Sénégal, leur adversaire du jour ! Ces derniers sont également très biens rentrés dans la compétition en s'imposant 3-0 face au Botswana.

L'objectif pour la RDC sera bien sûr d'aller le plus loin possible dans cette CAN qui se terminera le 18 janvier prochain. Voici le résumé de la rencontre qui s'est déroulée ce samedi à 16h face au Sénégal

Résumé de la seconde journée de la CAN entre la RDC et le Sénégal

Le sélectionneur de la RDC n'a pas décidé d'alligner Batubinsika et Mbuku pour cette rencontre. Très rapidement le Sénégal, prend le jeu à son compte. Ce sont pourtant, les joueurs de la RDC qui vont ouvrir le score. A l'heure de jeu. C'est Cédric Bakambu qui va marquer le premier à la 61 ème minute de jeu. 5 minutes plus tard, Nathanaël Mbuku fait son entrée en jeu. Mais, dans cette CAN, le Sénégal ne lâche rien.

Sadio Mané marque le but du 1-1 à la 69 ème minute de jeu. Entrée sur le côté droit, il ne parvient pas à faire la différence lors de la rencontre. Les deux équipes se partagent les points et comptent désormais 4 points au total dans cette CAN. Prochain match contre le Botswana le 30 décemebre prochain à 20h30. La RDC pourrait ainsi assurer sa qualification.