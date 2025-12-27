Formé à l’AS Saint-Étienne, Tyrone Tormin poursuit son parcours professionnel en Croatie, au NK Vukovar. Retour sur le parcours de ce joueur au profil offensif prometteur. Longtemps considéré comme un espoir du centre de formation stéphanois.

Révélé à l’Étrat, Tyrone Tormin symbolise cette génération de jeunes talents qui n’ont pas percé à l’ASSE mais continuent de tracer leur route. Né à Clichy en 2001, il intègre très tôt le centre de formation stéphanois. Son profil d’ailier rapide et technique lui permet d’être appelé en équipe de France chez les jeunes (U16 à U19). De plus, il dispute ses premières minutes en Ligue 1 sous le maillot vert en 2020, sous Claude Puel. Trois petites apparitions (18 minutes au total) qui ne sont pas suffisantes pour s’imposer durablement chez les pros.

Faute de temps de jeu, il quitte le Forez en 2021. D’abord à Niort, en Ligue 2, où Tyrone Tormin cumule 35 matchs et 9 buts. Puis à Châteauroux, avec un passage remarqué en National. Sous les couleurs de la Berrichonne lors de la saison 2024-2025, il inscrit 6 buts en 28 apparitions. Ce qui lui vaut de se relancer et d’attirer l’attention d’un club à l’étranger.

Une nouvelle aventure au NK Vukovar pour Tyrone Tormin

À l’été 2025, Tyrone Tormin choisit de franchir une nouvelle étape en signant avec le NK Vukovar. Il s'agit d'un club évoluant en première division croate (SuperSport HNL). Un choix ambitieux qui traduit sa volonté de relancer sa carrière dans un environnement différent.

S’il n’est pas encore un titulaire indiscutable, Tormin a déjà disputé ses premières minutes en Croatie, avec trois entrées en jeu sur la première moitié de saison. Le NK Vukovar compte sur sa vitesse et sa capacité à déborder pour dynamiser les ailes. L’adaptation reste en cours. Depuis le début de la saison, il est régulièrement appelé avec le groupe. Cependant, il n'a disputé que 114'. Toutes au mois de septembre. Avec si peu de temps de jeu, l'ancien de l'ASSE n'a pas pu se montrer décisif. En grande difficulté depuis le début de saison, son club le NK Vulkovar se retrouve avant-dernier du championnat de Croatie.

De l’Étrat aux terrains européens

Avec un contrat courant jusqu’en 2027, Tyrone Tormin a encore le temps de s’imposer en Croatie. Et pourquoi pas, d’attirer à nouveau les regards de clubs français ou européens. À 24 ans, son avenir reste ouvert. Tyrone Tormin espère en tout cas pouvoir bénéficier de plus de temps jeu sur la seconde partie de la saison 2025-2026.