Les anciens Verts ont été très actifs ce week-end sur les terrains européens et internationaux. Plusieurs ex-joueurs de l’ASSE se sont distingués par des buts décisifs, des passes importantes ou des performances pleines. Tour des stades...

Ryad Boudebouz a signé une prestation remarquée avec la JS Kabylie. Face à Chlef, le milieu offensif a ouvert le score dès la 15e minute. Il a contribué à la victoire 2-1 des siens. Titulaire, il a pesé sur le jeu avant de céder sa place à la 86e minute. En Arabie saoudite, Valentin Vada s’est lui aussi illustré avec Damac. Dès la 4e minute, il a trouvé le chemin des filets à Al Qadsiah, permettant à son équipe de prendre l’avantage. Averti juste avant la pause, il a été remplacé à la 83e minute lors d’un match nul 1-1.

Autre buteur, Enzo Crivelli a joué un rôle décisif avec Sepahan. Entré à la 68e minute, l’attaquant a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, à la 90e+5. L'ancien de l'ASSE a reçu un carton jaune quelques minutes plus tard. Loïs Diony, de son côté, a participé à la victoire 2-0 de Manisaspor sur la pelouse de Sakaryaspor. Titulaire, il s’est distingué en délivrant la passe décisive sur le deuxième but. De quoi confirmer son rôle important dans l’animation offensive de son équipe.

Injai s'illustre du côté de l'Indonésie...

En Angleterre, William Saliba a disputé l’intégralité de la rencontre lors de la victoire d’Arsenal contre Brighton. L'ex-stéphanois, adoubé par Samuel Umtiti, a livré une prestation solide en défense. Adil Aouchiche a quant à lui été averti à la 64e minute avec Aberdeen avant d’être remplacé à la 82e minute face à Dundee United.

En Indonésie, Frédéric Injai s’est illustré de manière éclatante. Entré à la 81e minute avec le PSS Sleman, il a trouvé le chemin des filets seulement deux minutes plus tard. Il a contribué à la large victoire 4-0 de son équipe. Naïs Djouahra a joué jusqu’à la 83e minute avec Arouca lors du match nul 2-2 contre Gil Vicente. Jordan Veretout a disputé l’intégralité de la rencontre entre Al-Arabi et Al-Rayyan, conclue sur un score de parité. Enfin, Danijel Aleksic a été remplacé à la 75e minute lors de la défaite de Corum sur la pelouse d’Erzurumspor.

La CAN permet aux anciens de l'ASSE de briller !

Lors de la CAN 2025 qui se joue actuellement au Maroc, Zaydou Youssouf a disputé l’intégralité de la rencontre entre les Comores et la Zambie, conclue sur un score nul et vierge. Une prestation appliquée de la part du milieu de terrain. Nathanaël Mbuku a fait son entrée à la 66e minute lors du match nul entre la RD Congo et le Sénégal. Elias Achouri a été remplacé à la 75e minute lors de la défaite de la Tunisie face au Nigeria.

Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un but juste avant la pause, à la 45e+5, lors de la défaite du Gabon face au Mozambique. Il a disputé l’ensemble de la rencontre, tandis que Denis Bouanga, également titulaire, a été remplacé à la 76e minute.