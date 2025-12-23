La République Démocratique du Congo (RDC) a parfaitement lancé sa Coupe d’Afrique des Nations 2025 en dominant le Bénin (1-0) lors de la première journée du groupe D. Un succès logique acquis dès la première période.

La RD Congo n’a pas tremblé pour son entrée en lice dans cette CAN 2025. Face à une équipe du Bénin rapidement dépassée, les Léopards ont fait la différence en première période grâce à plusieurs actuels et anciens pensionnaires de Ligue 1.

Dès la 16e minute, Bongonda a ouvert le score. (1-0). La RDC controle la partie. Et croit alourdir le score. Nathanaël Mbuku, titulaire, a réalisé une belle prestation. Le joueur passé par l’AS Saint-Étienne (ASSE) a su faire parler sa vivacité pour servir son avant-centre dans la surface. Signalé hors-jeu, il a pensé avoir permis à la RDC de faire le break. Il n'en sera rien.

Mbuku titulaire, Batubinsika sur le banc

Le véritable tournant de la rencontre se tient à l'heure de jeu où la main de Chancel Mbemba est oublié par l'arbitre. La VAR est en panne est ne peu venir à sa rescousse.

Dylan Batubinsika, défenseur central de l'ASSE et resté sur le banc. Le sélectioneur de la RDC, Sébastien Desabre, a préféré aligner Axel Tuanzebe (Burnley) en charnière centrale, au côté de Mbemba.

Un départ idéal pour la RDC avant d’affronter le Sénégal

Grâce à cette victoire, la RDC prend la tête du groupe D avec 3 points et une différence de buts de +1. Le Sénégal et le Botswana, qui s’affronteront prochainement, sont désormais sous pression. De son côté, le Bénin est dernier avec un bilan négatif.

La suite du programme s’annonce plus corsée pour les Léopards, qui affronteront le Sénégal lors de la prochaine journée. Mais ce succès inaugural met la RDC en confiance, avec un bloc solide et une animation offensive déjà bien huilée.

