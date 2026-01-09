Ancien joueur de l’ASSE, Benjamin Bouchouari peine à convaincre depuis son transfert à Trabzonspor pour 4 millions d’euros. Attendu comme un renfort majeur de l’été 2025, le milieu marocain traverse des débuts compliqués en Turquie, entre blessures et performances irrégulières.

Arrivé à Trabzonspor après de longues négociations avec l’AS Saint-Étienne, Benjamin Bouchouari incarnait un pari fort du club bord-bleu. Le montant du transfert, estimé à 4 millions d’euros, traduisait les attentes placées en lui. Fatih Tekke avait personnellement validé son profil, voyant en l’ancien Stéphanois un joueur capable d’apporter du dynamisme et de la créativité au milieu. Mais sur le terrain, la réalité est pour l’instant bien différente. Entre un temps d’adaptation délicat et des pépins physiques, Bouchouari n’a pas encore trouvé son rythme. Une situation qui commence déjà à interroger et agaçer en Turquie et qui est observée avec attention du côté du Forez.

Benjamin Bouchouari freiné par les blessures

Le début de saison de Benjamin Bouchouari à Trabzonspor a rapidement été perturbé par une blessure, un coup d’arrêt au pire moment pour un joueur qui devait s’imposer dans un nouvel environnement. Éloigné des terrains plusieurs semaines, l’ancien Vert a perdu du temps dans la hiérarchie et n’a jamais réellement réussi à enchaîner à son retour. En Super League, il a disputé 6 rencontres pour seulement 239 minutes de jeu, avec une seule titularisation complète. En Coupe de Turquie, il a pris part à 2 matchs pour 166 minutes, tandis qu’il a disputé l’intégralité de la demi-finale de la Super Coupe face à Galatasaray. Malgré ces apparitions, son impact est resté limité.

Positionné le plus souvent en sortie de banc, Benjamin Bouchouari n’a inscrit aucun but et n’a délivré aucune passe décisive. Des statistiques loin des attentes pour un joueur recruté à ce prix mais dans la continuité de ce qu'il faisait à l'ASSE. Le manque de continuité, de confiance et de rythme semble peser sur ses prestations, malgré les opportunités accordées par le staff technique.

Un transfert déjà scruté de près en Turquie

Du côté des supporters de Trabzonspor, la patience commence à s’effriter. Le club bord-bleu attendait davantage d’un joueur présenté comme une pièce importante du projet estival. Les performances jugées trop irrégulières de Benjamin Bouchouari alimentent les débats, surtout dans un contexte où chaque recrue est immédiatement évaluée. Le staff technique continue toutefois de lui faire confiance, mais le constat reste le même : l’ancien Stéphanois n’a pas encore répondu aux attentes placées en lui.

À Saint-Étienne, ce départ est également suivi avec attention. Le milieu formé chez les Verts avait montré des qualités intéressantes sous le maillot stéphanois, et son transfert représentait une opération financière significative pour l’ASSE. Reste désormais à savoir si Benjamin Bouchouari parviendra à inverser la tendance dans les mois à venir et à justifier l’investissement consenti par Trabzonspor.