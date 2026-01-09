Les bonnes résolutions laissaient espérer une victoire de l'ASSE au Mans Mais trop inefficaces devant les buts, les Verts n'ont accroché que le point du nul. Et au classement, l’écart se creuse. Le rêve d’un titre en Ligue 2 s’éloigne, mais reste accessible. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Les occasions n'ont pas manqué. Le réalisme, lui, était aux abonnés absents. À Marie-Marvingt, l’opportunité de lancer 2026 tambour battant (0-0). Ramener rapidement des points étaient pourtant essentiels pour recoller au podium.

Désormais, l'ASSE stagne à une timide quatrième place, loin derrière les ambitions fixées en août dernier. "Le classement, quand je le regarde, m’inquiète", observe Anthony Perrel, journaliste pour Activ'. Car en tête, l'ESTAC prend le large en comptant six points d'avance sur le second, et sept sur l'ASSE. Tandis que Reims, le Red Star, Saint-Étienne et Le Mans se tiennent dans un mouchoir de poche, à un seul petit point d'écart.

Un titre de champion de Ligue 2 à oublier ?

L'ASSE visait le titre de champion de Ligue 2 début août. Mais, depuis, c'est l'ESTAC qui s'impose comme le grand favori. "Je pense que Troyes sera champion, affirme Anthony Perrel. "Les Troyens jouent bien. (...) Ce sont typiquement des actions que j’aimerais voir à Saint-Étienne."

Pour les Verts, la situation se complique sérieusement. "La première place, on peut éventuellement y croire. Mais ça va être dur, affirme Bérenger Tournier, journaliste pour Midi Libre. Et même la deuxième commence à m’inquiéter de plus en plus. Les prochaines semaines vont être déterminantes."

Et au-delà de viser le haut du classement, l’ASSE doit aussi surveiller ce qui se passe derrière. "J’ai sincèrement peur de Reims, avertit Anthony Perrel. On les voyait mal partis parce qu’ils ont raté leur début de saison. (...) Mais là, j’ai l’impression qu’ils ont trouvé leur rythme de croisière."

Le déplacement chez les coéquipiers de Keito Nakamura, le 24 janvier, pourrait déjà peser lourd dans la course à la montée.

"Tout peut aller très vite"

Mais, comme le Vert est aussi la couleur de l’espoir, rien n’est encore scellé sur le plan mathématique. "C’est toujours très facile, pour un supporter de foot, de penser que tout est fini", analyse Bérenger Tournier. "J'observe que l'ASSE est effectivement à sept points de Troyes. Il suffit d’enchaîner deux ou trois victoires, et que de l’autre côté Troyes perde un ou deux joueurs importants, et tout peut basculer."

Ce genre de scénario, les Verts l’ont déjà vécu en novembre dernier, juste avant leur déplacement à Troyes. "En gagnant, les Stéphanois sont revenus à un point. Tout ça pour dire que tout peut aller très vite. Mais, aujourd’hui, c’est clair, on n’est pas dans une situation favorable."

Rediffusion : Ligue 2 : La montée en Ligue 1 est-elle en train d'échapper à l'ASSE ?