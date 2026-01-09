Les 16es de finale de la Coupe de France débutent ce samedi 10 janvier avec une programmation étalée sur quatre jours. Vingt-deux clubs entreront en lice dès le premier jour, avec plusieurs affiches entre équipes professionnelles. L’AS Saint-Étienne, éliminée à Nice le 21 décembre dernier, suivra ce tour depuis sa télévision...

La Coupe de France se poursuit en 2026 avec un samedi particulièrement chargé. Dès 15h30, quatre rencontres ouvriront ce tour, dont un duel entre pensionnaires de Ligue 2 à Bastia face à Troyes et une affiche de Ligue 1 entre Angers et Toulouse. Monaco se déplacera à Orléans, pensionnaire de National, avec le statut de favori. Amiens se rendra à Montreuil, un représentant du niveau régional.

La suite de la journée proposera plusieurs confrontations relativement déséquilibrées sur le papier. Strasbourg se déplacera à Avranches, Lorient ira défier le club des Hauts Lyonnais et Reims tentera d’éviter le piège du Puy. Laval, en difficulté en Ligue 2, se rendra à Istres pour un duel toujours délicat face à une formation de National 2. Le choc le plus attendu de la soirée concernera Sochaux et Lens, programmé à 21h, avec un club historique de National face à un candidat européen de Ligue 1.

Des affiches de coupe de France étalées jusqu’à mardi

Le dimanche prolongera ce tour de coupe de France avec cinq rencontres, dont Lille-Lyon en clôture à 21h. Nantes-Nice et Metz-Montpellier offriront deux confrontations entre formations de l’élite, tandis que Rennes se déplacera à Chantilly, pensionnaire de National 2. Le Mans et Nancy, tous deux en Ligue 2, s’affronteront dans un duel plutôt ouvert.

Le lundi sera réservé à un derby parisien entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC, tandis que Marseille conclura ces 16es de finale mardi soir à Bayeux, face à un club de Régional 1. Cette programmation étendue permettra aux télévisions de couvrir assez largement ces rencontres.

Le programme complet des 16es de finale