L’histoire entre Benjamin Bouchouari et l’AS Saint-Étienne touche à sa fin. Après plusieurs semaines de tractations, le milieu marocain de 23 ans s’apprête à quitter le Forez pour rejoindre la Turquie et Trabzonspor. L’opération, déjà actée, devrait être officialisée dans les prochaines heures.

Arrivé en 2022 en provenance du Roda JC, Bouchouari avait rapidement conquis le public stéphanois par sa vivacité, sa technique et son abattage au milieu. En un peu plus de trois saisons, il aura disputé plus de 90 rencontres sous le maillot vert, devenant un cadre de l’entrejeu. Cela, malgré des soucis physiques, notamment au dos, qui ont parfois freiné sa progression. Mais sa valeur marchande et son profil offensif restaient intacts, au point d’attirer plusieurs convoitises cet été.

Un départ pour une somme inespérée !

Les négociations avec Trabzonspor ont fini par aboutir. Selon Foot Mercato, le club turc a accepté de débourser 4 millions d’euros fixes assortis d’un bonus d’1 million. C'est une belle opération pour l’ASSE. Une somme d’autant plus intéressante que Bouchouari entrait dans sa dernière année de contrat. Il aurait pu quitter le club libre en juin 2026. Les Verts, contraints de surveiller leurs finances, évitent ainsi un scénario catastrophe.

Déjà présent en Turquie depuis hier, Bouchouari a passé des examens médicaux à Istanbul hier soir. La visite médicale s'est terminée à 20h. Il doit quitter la capitale turque ce jeudi 4 septembre à 8h00 pour rejoindre Trabzon vers 10h00 selon Haber 61. Là, il paraphera officiellement son contrat et sera présenté à ses nouveaux supporters. Son arrivée est très attendue par le club champion de Turquie 2022, désireux de renforcer un milieu de terrain en reconstruction.

Un nouveau départ et la découverte de la coupe d'Europe

Ce transfert marque la fin d’une belle aventure à Saint-Étienne. Le milieu marocain, apprécié pour son engagement et sa créativité, restera comme l’un des rares joueurs capables de dynamiser l’entrejeu stéphanois au cours de la période compliquée vécue par le club en Ligue 2. La direction pourrait en profiter pour envisager le recrutement d’un joker, le nom de Bardeli circulant déjà en interne.

Pour Bouchouari, c’est un nouveau défi à la hauteur de ses ambitions. La Süper Lig lui ouvre ses portes avec un club historique, habitué aux joutes européennes et connu pour son public bouillant. À 23 ans, il s’offre une nouvelle scène pour progresser, gagner en visibilité et se rapprocher peut-être des sommets européens. Du Forez aux rives de la mer Noire, le chemin est tracé.