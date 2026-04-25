ASSE-Troyes : À 24 heures du déplacement à Geoffroy-Guichard, Stéphane Dumont a tenu sa conférence de presse d'avant-match. Le coach de Troyes, leader de Ligue 2 avec 61 points, sait qu'une victoire ce samedi soir offre à son équipe la montée en Ligue 1 — et peut-être même le titre si Le Mans s'incline à Grenoble l'après-midi. Sans pression affichée, avec les mots d'un homme qui croit en son groupe. Compte rendu complet.

"On est resté dans notre registre — aucune raison d'en changer"

Première question posée à Dumont : a-t-il voulu faire une semaine la plus normale possible ? La réponse est immédiate, presque amusée : « On n'a pas eu même l'envie. On a fait ce qu'on fait d'habitude. On est resté dans notre registre, dans notre fonctionnement habituel. Il n'y a pas de raison d'en changer, bien au contraire. »

Le message est clair dès l'ouverture. Troyes n'a pas changé de routine, n'a pas organisé de séance spéciale, n'a pas modifié le programme. Une semaine comme les autres, avec un match à jouer en fin de semaine. « On continue à avancer, à essayer d'être meilleur semaine après semaine. Se servir du dernier match, des derniers déplacements pour continuer à renforcer ce qu'on fait de bien. »

Sur l'état d'esprit à l'entraînement, Dumont a glissé une observation qui en dit long sur la sérénité du groupe : « Hier, il y avait beaucoup de sourires à l'entraînement, les joueurs étaient enjoués. Pas parce que c'est un enjeu — c'est parce que vous n'êtes venus que cette semaine. À chaque fois que c'est ouvert, il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, beaucoup de plaisir. C'est un moteur pour nous. »

ASSE-Troyes : "Geoffroy-Guichard, les joueurs savent à quoi s'attendre"

Sur le déplacement dans l'un des stades les plus chauds de France, Dumont n'a pas cherché à minimiser l'atmosphère — mais il l'a retournée en avantage psychologique. « Je pense que tous les samedis soir à 20h, les joueurs regardent Saint-Étienne et savent à quoi s'attendre. Pour ceux qui n'ont pas connu, les autres connaissent. On sait très bien qu'il y aura du monde, qu'il y aura de l'ambiance. Les joueurs ne l'appréhendent pas du tout de manière négative, bien au contraire. Ça doit être une force supplémentaire pour être justes, mais surtout être parfaits. »

Parfaits. Le mot revient. « Demain, l'objectif est d'aller gagner le match. Mais il faudra, pour le faire, être parfaits. Parce que l'adversaire nous demandera ça. »

La montée : "Je n'ai pas besoin d'en parler, tout le monde le fait à notre place"

C'est évidemment la question qui brûle les lèvres. Une victoire à Geoffroy-Guichard, et Troyes est promu en Ligue 1. Dumont l'a évacuée avec une formule qui résume toute sa philosophie : « Je n'ai pas besoin d'en parler puisque tout le monde en parle un peu à notre place. »

Pas de déni non plus — il n'est pas naïf : « On n'est pas naïfs. On sait ce qu'on joue. On connaît le classement. Mais ce qui compte encore plus avec ce groupe, c'est d'être dans l'instant. De ne pas avoir de projections, de ne pas être sur des futures conséquences. C'est ça qui nous intéresse. »

Et quand on lui demande s'il ne faut pas dédramatiser, banaliser le match pour éviter l'excès de pression — comme avait tenté de le faire un autre coach dans une autre ville, à Reims, sans succès — Dumont acquiesce sans hésiter : « En aucun cas il n'y aurait de raison d'ajouter de la dramaturgie. Il n'y a pas de projections à faire. C'est une étape de plus sur la route qu'on a empruntée. Rien de plus. »

ASSE-Troyes : "Confiant ? Ça serait dommage à la J32 d'être en tête et de ne pas avoir confiance"

Sur sa confiance avant le match, Dumont a sorti la réplique la plus tranchante de la conférence : « Confiant, je suis tout le temps. Ça serait dommage à la J32 d'être en tête du championnat et de ne pas avoir confiance en ce qu'on fait. »

Mais cette confiance ne vire jamais à l'arrogance. « On a beaucoup d'humilité parce qu'on sait où on va. Depuis le début de saison, c'est dur pour tout le monde, c'est dur pour nous. On est certains d'avoir des qualités, que l'adversaire en a aussi. On a un bon match à livrer, mais surtout des ingrédients à mettre qui nous permettent de le remporter. Confiants naturellement, mais avec beaucoup de vigilance et d'humilité. Ce sera le cas encore demain. »

"Ce qui compte, c'est le terrain"

Dernière pique posée par le journaliste : est-ce qu'il y a aussi l'envie de montrer que le leader est là pour quelque chose ? Dumont a souri et coupé court : « Pas du tout. Ce qui compte c'est le terrain, c'est la façon dont on avance. »

Source : Conférence de presse