Formé à l'ASSE avant de quitter le club en en juillet 2024, Maxence Rivera évolue désormais aux Pays-Bas après une saison dernière passée à Dunkerque. Apparu à chacun des matches d'Heerenveen, le joueur de 23 ans reste sur trois grosses prestations.

Il reste l'un des joueurs formé à l'ASSE les plus connus de ces dernières saisons, même si ses apparitions ont longtemps été synonymes de match sans victoire pour les Verts. Né le 30 mai 2002 à Vénissieux (69), Maxence Rivera ne tarde pas à se faire un nom sur les pelouses de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Remarqué lors de sa période de préformation, le futur ailier tape rapidement dans l'oeil des recruteurs stéphanois, qui le font signer en provenance de Bourgoin-Jallieu pour une arrivée au Centre Sportif Robert Herbin en 2017.

Une formation à l'ASSE auréolée d'une Gambardella

À L'Étrat, le jeune Rivera commence par jouer avec les U15 et gravit assez vite les échelons, les éducateurs de la Génération Verte prenant plaisir à encadrer un joueur qui brille par son engagement et sa détermination. Dès la saison 2018-2019, Rivera s'installe comme un élément indiscutable de l'équipe U17, où il est l'un des artisans de la grosse saison stéphanoise, avec une 3e place et 11 buts inscrits en 18 apparitions. De belles performances qui lui ouvrent en deuxième partie de saison les portes de l'équipe U19, où il participe à plusieurs rencontres et fait partie de l'épopée en Coupe Gambardella, que les Verts de Razik Nedder remportent grâce à une victoire contre Toulouse en finale (2-0).

Aux côtés des William Saliba, Wesley Fofana, Kenny Rocha Santos ou encore Charles Abi, Rivera dispute 15 minutes de la demi-finale face à Bordeaux (1-0) et écrit, à 16 ans et 11 mois, la première ligne de son palmarès. Déjà très belle, sa saison se conclut en beauté avec une première entrée en National 2 le 18 mai 2019 à Moulins-Yzeure (défaite 1-0). S'ensuit une première titularisation lors de la dernière journée contre Mont-de-Marsan, où il inscrit, à cinq jours de ses 17 ans, le but de la victoire (1-0).

Une relation "je t'aime, moi non plus" avec l'ASSE

Alternant entre les U19 et la National 2 à l'entame de la saison 2019-2020, Rivera signe son premier contrat professionnel le 3 janvier 2020, avant de connaître la semaine suivante sa première titularisation en Coupe de la Ligue face au PSG (défaite 6-1) puis sa première entrée en Ligue 1 contre Nantes (défaite 0-2). Dans une saison très difficile pour les Verts, sauvés par l'arrêt du championnat dû au Covid-19 (28e journée), le jeune stéphanois ne jouera plus en professionnel. Du moins jusqu'au début de la saison 2020-2021, où il devient, à 18 ans, un élément important de l'effectif professionnel, au sein duquel Claude Puel lui offre 17 apparitions et 224 minutes en Ligue 1.

Une parenthèse seulement pour Rivera, qui retourne en National 3 la saison suivante et ne disputera que quatre petites minutes d'un exercice conclut par une descente en Ligue 2 pour l'ASSE. Si Laurent Batlles lui offre quelques bouts de matches au début de la saison 2022-2023, l'ailier stéphanois part prendre du temps de jeu en National, avec un prêt bénéfique du côté du Puy Foot. Indiscutable ou presque, Rivera inscrit cinq buts et délivre une passe décisive qui n'empêchent pas la relégation du club ponot. De retour dans le Forez, il prend un peu plus de place dans le groupe professionnel et dispute 15 rencontres avec les professionnels, qui remontent en Ligue 1 au terme d'un barrage irrespirable face à Metz.

Un passage sur le banc synonyme de déclic

Une Ligue 1 que l'ailier formé à L'Étrat ne verra plus, son contrat n'étant pas prolongé par l'ASSE. Plutôt intéressant en Ligue 2, Rivera rebondit du côté de Dunkerque, où Luis Castro en fait rapidement un titulaire indiscutable, avec 26 matches débutés sur 35 apparitions. Auteur de quatre buts et deux passes décisives, le natif de Vénissieux est un artisan majeur de la saison historique des Maritimes, demi-finalistes de la Coupe de France et sortis au bout du suspense par Metz en playoffs après une 4e place en Ligue 2.

Mais l'aventure dunkerquoise tourne court pour Rivera qui quitte le Nord dès le mois de juin pour rejoindre Heerenveen, aux Pays-Bas, contre 600 000€. Pour sa première expérience à l'étranger, le jouer formé à l'ASSE démarre les quinze premiers matches de championnat dans la peau d'un titulaire, pour une passe décisive. Un rendement insuffisant pour son entraîneur Robin Veldman, qui décide de le mettre sur le banc des remplaçants pour les trois derniers matches de l'année.

Un passage sur le banc qui semble avoir fait le plus grand bien à Maxence Rivera. En effet, l'ailier droit vient de signer une semaine à deux buts et trois passes décisives en trois matches ! 29 minutes et une passe lors du succès 0-3 au Sparta Rotterdam en championnat. 45 minutes, un but et une passe lors du succès 2-3 sur le terrain du Feyenoord Rotterdam en Coupe des Pays-Bas. 27 minutes, un but et une passe lors du succès 0-3 à Almelo en championnat. Une fin d'année 2025 en boulet de canon pour un Rivera en pleine confiance avant les fêtes !