Après 2 réceptions consécutives de Boulogne et Montpellier, l’ASSE se déplacera à Guingamp à la mi-février 2026. La rencontre de la 23ᵉ journée de Ligue 2 a été programmée.

L’EA Guingamp est la première équipe à avoir fait chuter l’ASSE cette saison. Fin septembre, les bretons sont venus refroidir le Chaudron en s’imposant 3-2 lors de la 8ᵉ journée. Invaincus jusqu’alors, les stéphanois avaient manqué de créativité dans le jeu pour réellement bousculer l’EAG.

Une rencontre qui avait aussi fait perde leurs nerfs aux joueurs Verts à l’image de l’expulsion de Maxime Bernauer. L’ancien rennais avait bousculé le dernier buteur guingampais après sa célébration sur le but du 1-3.

L’ASSE maudite en Bretagne

Ces dernières saisons, la région bretonne ne réussit pas au club du Forez. Les Verts s’y sont rendus à 2 reprises en Ligue 1 la saison passée pour 2 lourdes défaites. D’abord battus 4-0 à Brest, fin août, les stéphanois s’étaient ensuite inclinés 5-0 à Rennes quelques mois plus tard.

Avant de retrouver la Ligue 1, l’ASSE s’était rendue au stade du Roudourou lors de la 36ᵉ journée de Ligue 2 2023-2024. Alors 2ᵉ du championnat, les stéphanois avaient l’occasion de conserver leur place avant les 2 dernières journées.

En première période, les hommes d’Olivier Dall’Oglio avaient fait le travail et menaient 2-0 avant de craquer à 2 reprises en seconde et de concéder le match nul 2-2. Les Verts avaient alors gardé leur position, mais permis au SCO de revenir à hauteur, avant de les laisser repasser devant, la semaine suivante…

La saison précédente, l’ASSE s’était inclinée dans l’antre de l’EA Guingamp lors de la 9ᵉ journée de Ligue 2. Après avoir sorti la tête de l’eau avec 3 matchs sans défaites, les stéphanois étaient retombés dans leurs travers au Roudourou.

Le déplacement à Guingamp est fixé

L’ASSE se rendra à Guingamp le samedi 14 février à 20h. Cette rencontre sera l’une des affiches de la 23ᵉ journée de Ligue 2. Ce match sera diffusé sur Bein Sports comme à l’accoutumée.

Programmation complète de la 23ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 13 février 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Red Star FC – AS Nancy-Lorraine

Clermont Foot 63 – Rodez Aveyron Football

Amiens SC – USL Dunkerque

Stade Lavallois MFC – FC Annecy

Pau FC – US Boulogne CO

Samedi 14 février 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

Montpellier Hérault SC – Le Mans FC

Samedi 14 février 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

Grenoble Foot 38 – Stade de Reims

Samedi 14 février 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

EA Guingamp – AS Saint-Étienne

Lundi 16 février 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

SC Bastia – ESTAC Troyes